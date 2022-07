El cuarto mejor orador del mundo, un estudiante de Salamanca

El estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca, Javier Lara Dávila, se ha proclamado cuarto mejor orador del mundo en la XII edición del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE) entre unos 300 participantes. La sede ha sido la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha participado junto a su compañero, Iván Rico, miembro de la Asociación de Debate de la Universidad (ADUSAL). La pareja ha conseguido el sexto puesto al mejor equipo del mundo en la valoración grupal del jurado.

–¿Cuándo nace su gusto por la oratoria?

–Mi gusto por la oratoria se despertó cuando iba al colegio en Don Benito (Badajoz). Allí en la Educación Secundaria empezamos a cursar clases de oratoria muy útiles para todos los alumnos. En mi caso me surgió el gusanillo y la curiosidad por seguir investigando en el tema y formarme en los debates.

–¿Cree que es esencial enseñar la oratoria desde la escuela?

–Por supuesto, aprender oratoria es muy importante porque regala habilidades necesarias para la vida en general, tanto personal como profesional. Así como para eliminar el miedo a expresarse en público.

–Ha concursado en la XII edición del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 2022 (CMUDE), ¿por qué decidió participar?

–Tomé la decisión cuando me enteré que se iba a celebrar en Madrid porque normalmente se realiza en Latinoamérica y nunca me lo había planteado porque que era mucho gasto económico en vuelos, alojamientos..., para mi temprana experiencia en los debates.

–¿Cómo ha vivido la experiencia en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 2022?

–Totalmente diferente a cualquier otro campeonato que he participado. Nada más llegar me impactó mucho la cantidad de participantes que éramos, unas 300 personas hispanohablantes, y el número de jueces, unos 150.

–¿Qué significa para usted ser el cuarto mejor orador del mundo en la XII edición del CMUDE 2022?

–Al principio fue un shock porque no me hacía a la idea de ser la cuarta mejor persona oradora en todo el mundo. Para mí significa un premio a todo el esfuerzo que he realizado este último año compaginando la preparación de los torneos con mi carrera de Derecho.

–¿Qué tal ha sido la organización a la hora de debatir?

–Muy buena. Durante los tres primeros días se celebraron nueve rondas en las que nos anunciaban el tema a debatir y la posición, a favor o en contra, 15 minutos antes para prepararlo en pareja, yo debatía junto a mi compañero Iván Rico. El cuarto día nos anunciaron los grupos que pasamos a octavos de final. El quinto día tuvo lugar las eliminatorias y en la sexta jornada se celebró la final. En cada sala debatíamos a la vez dos equipos distintos a favor y dos en contra conformados por dos oradores. Un modelo de debate denominado “parlamentario”.

–¿Qué tipo de temas les ha tocado defender y cuál os ha resultado el más complicado?

–Temas variados sobre educación, religión, economía, feminismo, deportes... El más complicado fue si los países occidentales deberían o no negociar con Irán la liberación de las personas secuestradas. Nos resultó difícil ya que no teníamos muchos conocimientos sobre el tema.

–¿Piensa que su manejo con la oratoria le servirá en su carrera de Derecho y en su futuro laboral?

–Sí, de hecho, ya he exámenes orales y exposiciones en público y me han salido genial. Para mi futuro tengo varias ideas en mente: dedicarme a la abogacía u opositar judicaturas o para policía. En cualquiera de las tres profesiones es fundamental controlar la oratoria.