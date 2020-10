El coronel salmantino que ha inspirado la nueva serie de Amazon: “El fin de ETA fue 100% policial

–La investigación, que duró muchos meses, la llevaba el Servicio de Información de Inchaurrondo, en San Sebastián. Yo no estaba en esa estructura, aunque por mi destino sí tenía mucha relación con ellos. El mérito de esta operación fue de muchísima gente. Yo estuve en un momento clave: cuando no se encontraba a Ortega Lara y decayó el ánimo para seguir buscándolo; empujé un poquito y se encontró en 1997. Atribuirme el mérito de la operación sería injusto, aunque en un momento determinado, cuando estaban allí el juez y el fiscal, llevé la voz cantante. Pero el mérito fue de muchísima gente.

–La relación directa con el mando político del Ministerio la llevaban los altos mandos de la Guardia Civil, que no éramos los jefes de las operaciones. Pero por avatares de la vida, en la última época con Rubalcaba sí hubo una cierta relación porque era un hombre cercano a los investigadores y se implicaba tanto que sí llegamos a tener alguna reunión con él. Él quiso ver cómo se trabajaba y se acercó a nosotros para conocernos, pero las instrucciones y la política antiterrorista no la trataban los ministros con los jefes de los operativos.

“Fue espectacular liberar a Ortega Lara y ver la cara de alguien que pasó de muerto a vivo. Para lograrlo trabajaron 100 personas durante muchos meses”

–ETA lo que hizo fue vengarse. El golpe que se llevaron con la liberación de Ortega Lara fue tan grande, que tuvo una reacción de rabia. En un pulso de 500 días ETA había ido ganando día tras día al Estado, pero el golpe definitivo se lo dio a ETA el Estado. La venganza fue secuestrar a Miguel Ángel Blanco y dar un plazo de 48 horas con una petición imposible. En la serie el presidente Aznar cuenta que en las primeras horas le dijo a la familia de Miguel Ángel Blanco que el Estado no iba a acceder a lo que pedía ETA, con lo cual se sabía que estaba condenado. En 48 horas era casi imposible encontrarlo por investigación policial cuando nadie había visto nada del secuestro: ni una cara ni una matrícula ni una dirección de por dónde se marcharon. Era imposible llegar a liberarlo.

–Intervino mucha gente. Durante meses trabajaron 100 personas permanentemente. Y la noche en cuestión había muchísima gente: había que detener a cuatro terroristas, hacer registros... y en la nave estaba todo el grupo de intervención porque estábamos casi seguros de que estaba Ortega Lara allí. Pero no sabíamos quién estaba en la nave: si había algún comando más custodiándolo o solo estaba el comando que lo había secuestrado. Había técnicos para ver las estructuras y un equipo sanitario con ambulancia porque no sabíamos en qué estado se encontraba Ortega Lara. De hecho, cuando Ortega Lara sale de la nave lo llevamos en una ambulancia de la Guardia Civil al Hospital de San Sebastián, con médicos de la Guardia Civil para que lo reconocieran en el hospital. Ya presuponíamos que iba a estar muy deteriorado.

–Fue espectacular porque Ortega Lara era una persona que estaba “muerta”. ETA lo secuestró para pedir cosas a cambio y era un chantaje permanente y diario al Estado. De hecho, estuvo más de 500 días secuestrado y ETA no tenía ninguna intención de devolver a la vida a Ortega Lara. Devolvimos a la vida, salvamos a alguien que estaba muerto gracias a nuestro trabajo. Y fue espectacular ver directamente la cara de alguien que pasa de muerto a vivo.

“La venganza de ETA por liberar a Ortega Lara fue secuestrar a Miguel Ángel Blanco. El presidente Aznar cuenta cómo le dijo a la familia que estaba condenado”

–En su momento el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un revulsivo. Ahora se ha realizado una encuesta y la mayoría de los españoles no saben quién era Miguel Ángel Blanco, si ETA sigue activa o no... Es descorazonador.

–Es descorazonador y por eso esta serie documental tiene mucha más importancia. Creo que todo el mundo la debería ver y, sobre todo, aquellos a quienes ETA les suena a chino. Si antes tenía importancia el documental, hoy tiene más importancia aún. Uno no puede vivir obsesionado con la historia, pero tiene que conocer los hechos. Este es el documental más completo de la historia de ETA y de cómo se derrotó a ETA, algo de lo que los españoles tenemos que estar orgullosos. Porque no se pagó ningún peaje para acabar con el terrorismo de ETA, a diferencia de países de nuestro entorno. El episodio del IRA, por ejemplo, se cerró mal y permanentemente hay coletazos, alguna bomba... y se pagó cierto peaje político, cosa que aquí no ocurrió.

–Entre 2008 y 2010 cayeron seis cúpulas de ETA. Fue devastador para la banda terrorista.

–Sí, nosotros empezamos a luchar contra ETA sin ninguna información, y ya se ha dicho que ETA nos mataba cuándo quería y cómo quería. Pero acabamos al revés, conociendo casi todo de ETA y prácticamente jugando con ETA y deteniendo a los jefes de ETA cuando nos interesaba y cómo nos interesaba. Eso hizo que la derrota de ETA fuera, absolutamente, por aniquilación. Cuando alguien plantea que si ETA puede volver... es que ETA fue aniquilada: todos los jefes detenidos, todos los comandos detenidos y encontramos todos los explosivos y todos los depósitos que existían.

–No fue un fin político, como ha dicho Zapatero.

–El fin de ETA fue policial 100% y es lo que demostramos en el documental. Encontramos todos los arsenales, detuvimos a todos los jefes y eso fue trabajo puramente policial. La parte política no intervino en el fin de ETA. Hubo tres negociaciones con ETA: una de Felipe González, otra de Aznar y otra de Zapatero, pero ninguna de ellas llevó al fin de ETA.