El coronavirus podría ser una amenaza para la llegada de turistas a Salamanca

Salamanca, como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, cada año gana más adeptos procedentes de Asia. Uno de cada diez turistas extranjeros que el pasado año pasaron por la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor, concretamente el 11,34%, procedían del continente asiático. Por primera vez en 2019, estos visitantes superaron a los procedentes del vecino Portugal (el 9,73%), y se han convertido en el tercer mercado internacional más predominante en Salamanca, por detrás de Francia y Reino Unido.

Por ello, la crisis del coronavirus de Wuhan, de extenderse en el tiempo, puede ser una seria amenaza para el turismo chino que llega a Salamanca, sobre todo a partir de primavera, según reconocen las guías de turismo. Enero es la época más floja del año, turísticamente hablando, y el efecto del coronavirus aún no se ha notado en la ciudad, si bien las guías confirman que ya se han cancelado reservas de grupos chinos.

La isla de Taiwan, que no pertenece a la República Popular China; y la región administrativa especial de Hong Kong, son los principales lugares de procedencia del turista asiático que visita Salamanca, junto con visitantes de Corea del Sur y Japón. “En Taiwan y Hong Kong no está afectando tanto el coronavirus como en China y no creo que repercuta tanto en los viajes a Salamanca, pero habrá que esperar a ver cómo evoluciona esta crisis”, señala Yolanda Huertas, de la asociación de guías oficiales de turismo, que confirma que los últimos años comenzaba a crecer la llegada de turistas de China continental a Salamanca.

En sus viajes por España, Salamanca se incluye habitualmente en las excursiones que recorren Segovia y Ávila, también Ciudades Patrimonio, antes de que estos grupos asiáticos viajen a Toledo y después se dirijan al norte de España o bien a Andalucía. Vienen en viajes organizados, a buenos hoteles, con sus propios guías y contratan a los guías oficiales de las ciudades para las visitas en inglés, rechazando guías que hablen en chino. “Les encanta la Casa de las Conchas, la Catedral y la rana de la Universidad. También La Glorieta porque son unos enamorados de los toros. Compran muchos regalos y recuerdos, les gusta ir de tiendas y les encanta hacerse fotos. Les llama mucho la atención nuestro color de piel, el pelo rizado o la forma de vestir. También disfrutan probando la gastronomía local, acuden a los mejores restaurantes, y el jamón les encanta. Son muy curiosos”, explica Yolanda Huertas que define la dispar forma de ser de los asiáticos según su procedencia. “Los chinos son más escandalosos, gritan y empujan, con actitudes más incívicas, mientras los de Taiwan son más cívicos y los japoneses, los más respetuosos y educados”, detalla.

Más allá de sus caracteres, el turismo asiático supone una importante inyección económica para la ciudad de Salamanca, que este año podría verse mermada por el coronavirus.