El cartel del bus que IU tacha de sexista porque aparece una embarazada “poco abrigada”

Después de permanecer más de un año expuestos en los autobuses urbanos de la ciudad, la concejala de Izquierda Unida, Virginia Carrera, “escribe” un nuevo capítulo en su “cruzada” feminista. Ahora denuncia que los anuncios que se colocaron en los vehículos para informar del nuevo reglamento del transporte urbano y concienciar a los viajeros son “sexistas”. La edil ha pedido incluso su retirada por considerar que estereotipan a la mujer “como si su única función fuese estar embarazada”. Según explicó en la anterior Comisión de Policía, en los anuncios aparece una única mujer, embarazada y “poco abrigada por decirlo de alguna forma”. Una protesta que trasladará también a Bienestar Social.

Según explicó el concejal de Transportes, Fernando Carabias, en la misma comisión, estos carteles llevan más de un año en los vehículos y esta es la primera queja que recibe el Ayuntamiento. En su defensa, Carrera esgrime que de los seis personajes caricaturizados que aparecen en la campaña, solo hay una mujer, que está embarazada, y vestida con ropa que resalta su escote. Por el contrario, del resto de los personajes, todos hombres, no se destacan sus “atributos”. La edil de IU trata de explicar que, bajo el epígrafe “asientos señalizados para personas de movilidad reducida, embarazadas y edad avanzada”, podía aparecer un hombre en silla de ruedas o una persona mayor. Sin embargo, denuncia que es una mujer, a la que cede el asiento un hombre, cuando, insiste, también podía ser otra mujer. Ante ello, Carrera asegura que no parece el tipo de campaña más adecuada para un Ayuntamiento y una empresa de transportes, donde se están aprobado planes de igualdad. Ante este discurso, Carabias zanjó, según recoge el acta, que el cartel “únicamente pretendía informar de las principales novedades del reglamento”, pero que “a lo mejor ya no hace falta ningún cartel”.

No es la primera vez que Carrera protagoniza polémicas de “género”. Dentro de la agrupación de electores Ganemos, propuso en 2016 que todos los aseos de las instalaciones municipales fuesen “mixtos” permitiendo su acceso a todas las personas, independientemente de su sexo o su identidad de género.