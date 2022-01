El caos de las bajas laborales que afecta a las empresas salmantinas

El caos en la gestión de las bajas laborales por el aluvión de contagios continúa seis días después de que las confederaciones de empresarios salmantinas denunciaran que al menos 1 de cada 3 empresas tenían empleados aislados o enfermos. Fuentes de la Cámara de Comercio señalan que la gestión de los expedientes sigue siendo “caótica”, especialmente por el desconocimiento sobre qué hacer ante una sospecha de contagio. “Cuando un empleado cree que puede ser positivo porque ha sido contacto estrecho lo primero que suele hacer la empresa es enviarle a casa para evitar posibles contagios, tiempo que está fuera hasta que se hace el test y se inicia el proceso de baja o empieza a tener síntomas”, subrayan desde la entidad cameral. “Suele ser entre uno y dos días que asume la empresa”, apuntan.

La entrega de las bajas también se complica. Es cierto que la Junta ha habilitado la descarga del documento a través de la aplicación SacylConecta, pero no todos los trabajadores tienen acceso a esta tecnología o no la dominan. “En los negocios en los que no se puede teletrabajar todos esos días que están en el limbo nadie los cubre”, subrayan. “La gente tiene dificultades para contactar con los centros de salud, las llamadas de los sanitarios no llegan... La situación es preocupante”, añaden. Los gestores constatan que algunas bajas se firman con carácter retroactivo y, dado que la enfermedad por la covid se considera accidente de trabajo, la Seguridad Social asume los costes del trabajador desde el primer día, pero según el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, no en todos los casos es así. “Hay mucha gente infectada. De hecho se ven negocios cerrados por vacaciones o reforma y es porque no quieren decir que tienen en plantilla con la covid”, advierte. Para evitar estos cierres también optan por hacer test a los empleados, costes que asumen las empresas por esa falta de agilidad.