El bono cultural que se comparte: “Compraré libros a mi familia como regalo de Navidad”

Sara —nombre ficticio al preferir no revelar su identidad— es una joven de 18 años que estudia en Salamanca. Como otros muchos, se ha beneficiado del Bono Cultural Joven y aunque todavía está a la espera de recibir la tarjeta para poder empezar a hacer uso de esta ayuda, ya tiene muy claro lo que quiere y lo que no. Sabe perfectamente que una parte de las actividades culturales las disfrutará pero tiene claro que hay otra que no va con sus gustos y por ello se las ha tenido que ingeniar para que el dinero no caiga en saco roto.

“Me han dado 400 euros con límite de un año para gastarlo. Los 200 para conciertos me los quedaré para mí, para ir de festivales y conciertos porque me gusta bastante. Luego otros 100 euros son para libros y revistas y puesto que viene la Navidad y yo no los iba a utilizar porque leer no me gusta mucho, he pensado en comprar libros a mi familia. Aprovechando las rebajas creo que puedo sacar algún regalo guay”, explica. “Los otros 100 euros son para subscripciones. La verdad que me parece demasiado para esto, ya podrían haberlo dejado para conciertos. Estos no sé en qué me los gastaré porque es mucho, así que he pensado comprar algún juego online o dinero a mis hermanos pequeños para que lo puedan canjear en la consola”, añade.

La beneficiaria asegura que, en su caso, no conoce a nadie que se esté dedicando a la compraventa de estos productos culturales pero sí tiene amigos que lo que están haciendo es adquirir subscripciones a plataformas como Spotify o Amazon Prime y luego comparten su cuenta con amigos y familiares. “Para que lo puedan disfrutar todos y no solo él”, relata Sara.

La joven también cuenta que, aunque no siempre es posible hacerlo, en otras actividades culturales que se incluyen en el listado del Bono Cultural Joven también podría darse la reventa. “Para conciertos, como todo... Hay muchos que no te piden tu nombre. Tú compras la entrada y luego es escanear un código. Así que supongo que eso también se podrá vender si alguien quiere. Si la compran, imprimen la entrada y la venden, la persona que la adquiere solo tiene que escanear un código”, explica.

Precisamente, en las bases publicadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, se deja claro que la “la tarjeta es personal e intransferible”, pero nada se dice de los productos culturales una vez adquiridos con ella.