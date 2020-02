A finales del mes de enero fallecía Terry Jones, uno de los míticos integrantes del grupo británico de humor ‘Monty Python’, como consecuencia de la demencia que padecía. Poco después se conocía que había decidido donar su cerebro a la ciencia

Esta es solo una de las muestras de la importancia de la labor del Banco de Cerebros del Instituto de Neurociencias , uno de los 15 del país. Su director, Javier Herrero, explica a LA GACETA tras el homenaje al mecenas Enrique Espinel Jiménez la situación actual del centro. “La última vez que nos financió la Junta fue en el año 2016 y ya entonces nos informaron que no nos daba un euro más. Tuvimos muchas dificultades y gracias a la Universidad y el Ibsal subsistimos con los 6.000 euros que nos aportan”, detalla. Sin embargo, la situación se está volviendo más crítica por el final de un contrato “clave” de una técnica de laboratorio que finaliza en abril y está adscrito a una convocatoria pública. “Si tuviéramos una subvención directa pública, podríamos optar a ese puesto de una forma segura. A través del INCyL mandamos una carta a la Consejería de Sanidad antes de las elecciones y después a la nueva consejera de Sanidad”. “Desgraciadamente —insiste— aún no hemos recibido respuesta pero está invitada a venir para que le expliquemos la importancia del Banco de Cerebros de Castilla y León”. Eso sí, Pérez señaló el “compromiso” de los profesionales para la “supervivencia del centro”. “Tenemos que persistir como sea a pesar de los políticos, sean de un lado o de otro no solo por lo que han donado y sus familiares, sino por las cerca de 450 personas que ya han dado su consentimiento informado”, detalló.