El bacalao se dispara en Cuaresma

El precio del bacalao salado, el típico en los platos de viernes de Cuaresma, ha subido tres veces en los últimos meses. Alberto, especializado en la venta de este producto, recuerda que subió en septiembre un 15%, “después en noviembre y ahora otra vez”. Esto provoca que alcance cotas históricas, aunque no por ello ha dejado de venderse. Salmantinos como Feli se llevan a casa migas, a 14,99 euros el kilo; bajeras, a 11,4 euros el kilo; además de recortes, a 6 euros el kilo.

“Yo le suelo echar el bacalao al potaje cuando los garbanzos ya están cocidos y tienen cebolla y pimentón, de otro modo ni lo encuentras en el plato”, aconseja la mujer, mientras se lleva una ración para casa. Alberto recomienda además la manera correcta de desalarlo, clave en su correcta elaboración: “Tiene que estar en agua entre un día y día y medio, cambiando el agua tres veces cada 24 horas”.

Pero este no ha sido el único producto de Cuaresma que ha subido, casi sorprende más el encarecimiento del chicharro en escabeche, también muy típico de aquí a Semana Santa, sobre todo los viernes cuando por recomendación de la Iglesia Católica no se come carne. Este viernes estaba 1 euro más caro el kilo, hasta llegar a los 17,95 euros. Para los que estos días no dejan de consumir carne, las cosas tampoco pintan bien. Ha subido el precio del cordero 30 céntimos el kilo, para llegar a los 8,2 euros, y la carne de ternera si no se ha encarecido ya lo hará en los próximos días 50 céntimos, según avanza Carlos, carnicero salmantino.