El Ayuntamiento pide opinión a los salmantinos sobre la futura Zona de Bajas Emisiones

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, como Salamanca, deben establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023. El área en la que se podrá restringir la entrada de los vehículos más contaminantes ya está clara, la “almendra” central de la ciudad, delimitada por San Vicente, Rector Esperabé, Canalejas, Mirat y Carmelitas. Por tanto, el Ayuntamiento llegará a tiempo para implantarla. No obstante, para hacer cumplir las normas que regirán en ella es necesario contar con una ordenanza, cuya aplicación puede demorarse un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando concluye el límite que el Consistorio tiene para justificar la inversión de los 6,5 millones de euros de fondos europeos que ha obtenido para habilitar la ZBE. Antes de 2024 debería estar instalado el sistema de control de accesos mediante cámaras, necesario para que la Policía Local pueda hacer cumplir la norma de una forma efectiva. Aún así, la Concejalía de Tráfico, a cuyo frente está el edil Fernando Carabias, ha abierto una consulta pública a los ciudadanos para que den su opinión sobre las normas que deben regir en la zona de bajas emisiones. Durante todo agosto, pueden realizarse propuestas a través del registro electrónico o presencialmente en la oficinas de Atención Ciudadana.

De momento, el Consistorio no cuenta con un borrador propio de la norma, sino que toma como referencia la normativa tipo que ha difundido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que existen muchos vacíos que cada consistorio debe definir en función de las peculiaridades de su ciudad. La creación de las ZBE y las experiencias de Madrid y Barcelona han despertado la preocupación en los conductores que dudan si podrán seguir accediendo con sus vehículos al centro histórico de la ciudad como hacían hasta ahora. Pero en Salamanca la situación es diferente a la de esas grandes capitales. En primer lugar, la mayor parte de las calles incluidas en la zona de bajas emisiones de la capital del Tormes ya son peatonales, por lo que la circulación ya está restringida. Aún así, existen importantes arterias en las que hasta el momento no hay ninguna restricción, como Gran Vía, Rector Esperabé y Canalejas. No obstante, el modelo de ordenanza de la FEMP deja bastante “manga ancha” para que los ayuntamientos sean más o menos restrictivos.