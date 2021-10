El Ayuntamiento no aplicará el recargo del 150% al IBI en las viviendas vacías

Aunque la Junta no ha confirmado de manera oficial que descarta declarar la figura de zona tensionada, competencia que le otorgará la futura ley, se da por hecho que no lo hará, ya que el líder de los populares, Pablo Casado, anunció ayer que allí donde gobierne el PP no se aplicará la norma. El presidente del PP, avanzó también que su partido va a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, al igual que hizo hace un año con una similar aprobada en Cataluña, porque ataca la libertad y la seguridad jurídica y supone un intervencionismo que es “suicida” porque “lo que va a hacer la gente es no poner pisos en alquiler” y “va a subir el precio”.