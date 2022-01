El asombroso milagro de la luz eléctrica en Salamanca

Hubo una vez en que el Ayuntamiento de Salamanca pagaba por el consumo de una lámpara en la vía pública la friolera de siete céntimos de peseta a la hora y que el alumbrado público se apagaba a medianoche. La historia de la luz eléctrica en Salamanca comenzó en 1883 como un espectáculo en las zonas de paseo y la Ferias de septiembre. Después iluminó las fiestas privadas de la gente pudiente y no fue servicio público, y también negocio, hasta la llegada a Salamanca del industrial y emprendedor Carlos Luna Beovide, que inició en verano de 1889 la instalación y distribución de la luz eléctrica que reduciría progresivamente la inseguridad nocturna y el olor de las lámparas de petróleo.

Los primeros ensayos de la luz eléctrica en Salamanca se realizaron durante las Ferias de 1883 . La iniciativa corrió a cargo del empresario local Anselmo Pérez Moneo, uno de los grandes protagonistas del desarrollo de Salamanca en el último tercio del siglo XIX. Cuenta el historiador Enrique García Catalán que Moneo escribió al Ayuntamiento el 16 de julio tratando de convencerles para hacer la prueba, advirtiendo de que “todos los pueblos se mueven hoy para la instalación de este sistema de alumbrado, que a no dudar ha de desterrar en un plazo muy corto a los demás existentes hoy”. Tras descartar una propuesta similar de la Sociedad Española de la Electricidad por los elevados costes de los traslados del material y del personal desde Barcelona, el Ayuntamiento aceptó la propuesta de Moneo.

Los historiadores coinciden en situar en el año 1883 la primera demostración de esta nueva fuente de energía lumínica en Salamanca. Sin embargo, ya una década antes de esa fecha el Consistorio llegó a anunciar dentro del programa de actividades previsto para las Ferias la colocación de “focos de luz eléctrica” ... “en los puntos más culminantes de alguno de los edificios más notables de esta población”. Una reseña de “El Arte”, publicación de la Escuela de Artes de San Eloy, recogía este efectista ejemplo de modernidad para los días 10, 14 y 21 de septiembre de 1873. Sin embargo, no hay constancia posterior de que los salmantinos se deslumbrasen con la electricidad en esas fechas en las que se acababa de instaurar la primera República.

La empresa de Moneo se ocupó de la instalación por 5.500 pesetas

El ensayo se hizo con cinco lámparas de arco voltaico del sistema Gramme Nysten que, montados sobre postes de madera, iluminaron el paseo de Carmelitas entre las puertas de Zamora y de San Bernardo. La empresa de Moneo se ocupó de la instalación por 5.500 pesetas, y sus lámparas eléctricas ofrecieron más intensidad de luz que las lámparas tradicionales y menor coste. El consumo se elevó a la “friolera” de 15 pesetas al día funcionando durante siete horas. Tras las Ferias, estas primeras lámparas fueron colocadas de manera permanente en la Plaza Mayor, donde se suprimieron las luces tradicionales.

Para entonces la llegada de la luz eléctrica como símbolo de modernidad estaba en boca de todos. Después de que la directiva del Casino iniciara los primeros contactos para llevar el alumbrado a sus salones, algún polemista de la prensa local lograba encontrar inconvenientes empleando unos argumentos que hoy sorprenden: “Según nuestras noticias, —escribía en julio de 1883 el reportero del periódico salmantino La Liga de Contribuyentes— el alumbrado eléctrico va a ser pronto una verdad, por lo menos en el Casino de Salamanca y en algún otro establecimiento público. Esta clase de alumbrado tiene sus inconvenientes: si la electricidad alumbra nuestra artística plaza, desaparecerán las parejas de enamorados que ahora amenizan sus oscuros rincones, y huirán a impulsos de la nueva luz, como las aves nocturnas escapan ante el fulgor del astro del día. Además ya no serán de noche pardos todos los gatos (...) Si el Ayuntamiento escuchara mi parecer, no gastaría su dinero en luces eléctricas. Lucilina, y eso, las noches que no anuncie luna el calendario.

En eso estriban las verdaderas economías”.

Las Ferias de Salamanca de 1884 fueron el segundo aldabonazo en la historia de la electrificación de la capital. La anual Exposición que se instalaba en la Alamedilla relucía más que nunca con “cinco focos de arco voltaico y uno de luces incandescentes”, alimentados por una máquina de seis caballos de potencia. Así contaba el diario local El Progreso el resultado de la esperada inauguración del alumbrado el día 8: “La prueba no pudo ser más satisfactoria: la luz era brillante y sostenida, y al lado de su azulada blancura, la Luna parecía amarillenta y las luces de las farolas parecían no alumbrar. El Ayuntamiento de Salamanca, ante resultados tan satisfactorios, no debe vacilar en adoptar cuanto antes el alumbrado eléctrico”.

Los focos eléctricos se convirtieron en elemento de distinción de los eventos de la alta sociedad. En una fiesta ofrecida por los Marqueses de Castellanos en su palacio de la calle san Pablo, el patio fue iluminado con luz eléctrica generada por los aparatos que cedió el gabinete de Física de la Universidad. Los marqueses corrieron con los gastos de una cita que, según reflejaba previamente el reportero de El Progreso con ingenio, sería “sin duda de las más brillantes de Salamanca”. Pero pese al éxito de las pruebas, no sería hasta 1888 cuando el Consistorio salmantino abordase el objetivo de llevar la electricidad al alumbrado público. En marzo de ese año, el gobernador civil evidenciaba el mal estado en que se encontraba la red de alumbrado público y calificaba la situación de “insostenible” por los abusos que se venían produciendo por las noches aprovechando la oscuridad.