Efecto Mariposa, este miércoles en el Liceo: “Somos unos románticos de la magia de los vinilos”

Éxitos demoledores como “No me crees” o “Por quererte” brillan al repasar la carrera de fondo de Efecto Mariposa. Ellos son Susana Alva y Frasco G. Ridgway.

-Vuelven a Salamanca. ¿Que recuerdos les trae?

-S. ¡Muy buenos! Pero el más especial fue en 2011, cuando tocamos en la Plaza Mayor y yo estaba embarazada de seis meses. Ese día fue tan emocionante, tan intenso... lo dimos todo, y al acabar dije: “creo que el peque se está moviendo más de la cuenta, me he venido demasiado arriba”. Después de ese día cancelamos lo que quedaba de gira.

-En su último lanzamiento, la canción “Problema existencial”, segundo adelanto del que adelanto del que será su siguiente disco, colaboran con Shuarma (Elefantes). ¿Cómo ha sido la experiencia?

-S. Desde la primera vez que coincidimos ya me encantó su voz y su personalidad. Un amigo común nos decía estos años que teníamos que cantar juntos, pero me daba algo de vergüenza pedírselo. Creíamos que tenía que surgir de forma natural, que fuera la canción la que tirase de esa colaboración. Hemos coincidido en festivales y compartido charlas y cervecitas, y tras su último disco en solitario, “Trazos”, me decidí y le escribí: “Qué bonito tu disco. Tu voz me llega al alma y quiero cantar contigo ya”. Él dijo sí a todo y pasamos un día entero con el productor Bori Alarcón en el estudio de Boadilla, donde grabamos la canción y el videoclip. Fue maravilloso.

-¿Qué es lo que buscan al plantear una colaboración?

-S. Que la canción crezca, que pueda llegar todavía más a la gente. Siempre lo hemos hecho desde la música, pensamos: “qué bien entraría aquí la voz de Shuarma, la de Dani Martín, la de Javier Ojeda, o la de Leiva... de una forma muy natural.

-¿A quien pedirían la próxima?

-S. Yo por tirar muy arriba, a Chris Martin (Coldplay). Y esto póngalo con muchas risas, jajaja... Estoy como loca por que saquen el próximo disco. ¡Qué ganas ya!

-Habrá que convencer a quien sea para que les pongan de teloneros cuando vengan a España.

-S. ¡Ojalá! Bueno, yo muero directamente. Soy muy fan.

-¿Y Frasco?

-F. Bueno, si Coldplay nos deja ir de teloneros, no diría yo que no. Aunque me gustan otros grupos. Pero no podría quedarme con uno, soy de canciones sueltas.

-S. Pero es que Coldplay tienen muchas canciones sueltas (risas).