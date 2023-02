Educación simplifica el acceso a la escolarización gratuita de 1 a 3 años

Muchos padres ya han comenzado a visitar guarderías, otros han reservado plaza y, a pesar de que tengan una edad para la que la educación infantil aún no es gratuita, algunas familias incluso ya han matriculado a sus niños para no quedarse sin plaza en los centros elegidos. El pasado septiembre se estrenó la gratuidad para pequeños de 2 a 3 años, y el próximo curso se extenderá a los de 1 a 2. Aunque la Consejería de Educación aún no ha publicado la resolución que establece los plazos para presentar las solicitudes, señala que los hará “en los próximos días”. Desde la Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles Privados (AECIP) apuntan que la previsión es que comience a mediados de marzo, como el año pasado. Pero el proceso no será el mismo, la Junta publicó ayer una modificación de la normativa que lo simplifica.

A diferencia del pasado curso, el proceso de admisión para todas las escuelas infantiles a las que se concedan aulas gratuitas será común. El pasado año se estableció un plazo para las de titularidad pública, mientras que las privadas pusieron sus propias fechas. En esta línea, la representante de AECIP en Salamanca, Blanca Cózar, subraya que será especialmente sencillo para los niños que ya están matriculados en aulas de 0 a 2, porque el paso a la gratuidad será prácticamente automático al renovar la matrícula.

En esta ocasión resultará más difícil que las familias se queden en el “limbo” de la lista de espera. El pasado año se dio la opción a los padres de solicitar por orden de preferencia hasta un máximo de cuatro centros infantiles —en la que se pide plaza y otras tres alternativas—. De no obtenerla en ninguno de ellos quedaban a la espera. La orden publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León permite dar hasta siete opciones, con lo que el riesgo de quedarse sin plaza en ninguna disminuye.

Aunque el plazo para que los centros escolares de titularidad municipal o privada solicitasen su adhesión a la oferta gratuita de plazas del primer ciclo de Educación infantil concluyó el pasado 26 de enero, Educación aún no ha informado de cuántos ni cuáles son. Sí indican fuentes de la Consejería que las cifras serán similares a las que ya cuentan con aulas gratuitas de 2 a 3 años. Este curso son 72 centros —33 privados y 24 municipales— los que cuentan con ellas. En esta línea, Cózar señala que todas las de Salamanca que forman parte de la asociación que representa las han solicitado también para este curso.