Cartel del concurso.

X edición del Concurso de cuentos ilustrados «Ofelia Blanco Martínez», «Tú, yo y el Alzheimer»

Está dirigido a escolares castellanoleoneses de edades comprendidas entre 5 y 15 años

La Gaceta

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:23

Ya se están recibiendo los nuevos cuentos ilustrados para el X Concurso «Ofelia Blanco Martínez», que ha puesto en marcha la Fundación Obra Social CGB.

El X Concurso de Cuentos Ilustrados Ofelia Blanco Martínez, versado sobre «Tú, yo y el Alzheimer», será está dirigido a escolares castellanoleoneses de edades comprendidas entre 5 y 15 años.

Para participar, los alumnos de los colegios de Castilla y León deben enviar sus cuentos ilustrados vía email (concurso@esla.com). Si los escolares son de entre 5 y 7 años, podrán enviar su trabajo como audiocuento (MP3), si bien también pueden remitirlo en archivo PDF.

Los participantes pueden enviar un cuento manuscrito con ilustraciones originales hechas a mano, donde narren su experiencia en la convivencia con personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, cómo se sienten, cómo ayudan a su familia y todo aquello que quieran expresar.

Respaldado por el éxito de las anteriores ediciones (en las que han participado más de cuatro mil escolares de Castilla y León), desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre, los niños podrán enviar su relato y optar a uno de los fantásticos premios:

•Primer Premio: iPad y 600 €.

•Segundo Premio: portátil y 250 €.

•Tercer Premio: tablet y 100 €

La entrega de premios se realizará el 27 de noviembre y los seis finalistas (de los que tres resultarán premiados), deberán acudir a la Gala para poder alzarse con uno de los galardones.

El objetivo fundamental de este Concurso es que los niños castellanoleoneses se animen a participar en esta gran iniciativa que nos evidencia la gran cantera de pequeños autores que tenemos en nuestra Comunidad, al tiempo que nos demuestra que la percepción de cualquier circunstancia que nos acometa, puede ser muy distinta dependiendo de la capacidad de canalización que tengamos y, sobre todo, que podemos convertir una situación trágica en una oportunidad para ocuparnos de los que nos necesitan, sin dramatismo ni melodramas, sólo acompañando a nuestro ser querido en una enfermedad, inventando lo que sea necesario para hacerla más llevadera.

Todos los interesados pueden consultar las bases en la página de la Fundación CGB.

