“Dormir en la cama de emergencia me salvó de drogarme”. El crudo testimonio de un sintecho en Salamanca

Antonio prefiere no dar la cara ni su nombre real. Se sienta sobre la cama sobre la que durmió solo hace unas semanas. Tiene apenas 30 años pero está lleno de cicatrices que se ocultan bajo la piel joven. Su historia en el Centro de Atención para Personas sin Hogar no es la habitual. Ni por edad ni por biografía. Tras muchos años sin probar la cocaína e ingresar en centros terapéuticos para recuperarse de su adicción, volvió a caer una tarde que no olvidará. “Había recibido el alta hace ocho años, pero caí, solo una vez pero volví a caer”, expresa este joven que acaba de encontrar un trabajo y por ello prefiere seguir en el anonimato.

“No me importaba no dormir, o que no hubiera camas, solo necesitaba estar en un lugar cerrado para no consumir”

Tras una discusión “muy fuerte” con su padre, se vio en la calle. Sin embargo, no era el frío que podía encontrar en los cajeros o las burlas de los viandantes lo que más miedo le daba. “Sabía que si me quedaba en la calle iba a volver a entrar en una dinámica de consumo y eso no me lo podía permitir. La cocaína ya me había arrebatado demasiado”, expresa. Aquella noche de hace unos meses llamó al interfono y el centro estaba lleno sin camas libres. “No me importaba no dormir o estar de pie, solo necesitaba estar en un lugar cerrado para no consumir”, detalla. Los responsables instalaron una de las cuatro camas de emergencia habilitadas en caso de que se cuelgue el cartel de ‘completo’. Fue un balón de oxígeno. “Dormir en aquella cama de emergencia me salvó la vida, y me salvó de volver a drogarme”, reconoce. Esas dos semanas que durmió junto a personas sin hogar, cada uno con una historia dura que contar, también le valieron para comenzar de cero. “Empecé a pensar que así podía haber acabado yo y te replanteas todo”. Allí empezó una nueva escalada gracias al apoyo de Cruz Roja que le prestó atención para poder afrontar un alquiler y alimentación para cubrir las necesidades básicas. Tuvo que volver a remontar.

“Probé la droga con 13 años y llegué a ganar más de 6.000€ pero lo derrochaba todo”, expresa sobre su anterior etapa