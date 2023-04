División de opiniones ante la propuesta de Subirats de bajar las tasas a los alumnos del sexo minoritario

El Ministerio de Universidades quiere terminar con la brecha de género que se produce en determinadas carreras universitarias. Para ello, el ministro Joan Subirats ha lanzado la propuesta de reducir el precio de las matrículas al género minoritario en la titulación de grado afectada por dicho sesgo, es decir, que si una mujer se matricula en una carrera donde la presencia femenina es muy reducida, pague menos por las tasas académicas que sus compañeros varones, y viceversa.

La propuesta ha dividido a la comunidad académica. Los directores de las escuelas politécnicas de la Universidad de Salamanca en Béjar y Zamora consideran positiva la iniciativa. “El sesgo que existe entre hombres y mujeres en nuestros estudios es muy elevado —aproximadamente un 15% de mujeres frente a un 75% de hombres—, así que si al final se lleva a cabo, para nosotros es un gran apoyo que, no solo serviría para reducir el sesgo entre hombres y mujeres, sino que también fortalecería nuestros estudios”, asegura Alejandro Reveriego, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar.

En este sentido, José Luis Pérez, director de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, añade: “Me parece una buena idea, alguna vez lo hemos comentado, que sería una buena forma de incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso”. En ambos casos confían en que la medida se aplique por igual a hombres y mujeres para favorecer el crecimiento de las ingenierías en su conjunto.

En el caso de la Facultad de Ciencias Químicas, la decana Mar Canedo señala que en Ingeniería Química no hay sesgo —este curso hay 160 varones matriculados en este grado frente a 145 mujeres—. “Nosotros no tenemos problema en ese aspecto”, comenta la responsable del centro y añade sobre la reducción de los precios de las matrículas: “No sé si es la mejor solución para promocionar las ingenierías entre las mujeres, no creo que sea una cuestión de dinero. Lo que queremos son alumnos que les guste lo que van a estudiar, sean hombres o mujeres”.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias, donde se imparten Ingeniería Informática e Ingeniería Geológica, Antonio Miguel Martínez Graña, indica que el equilibrio en las matrículas “es una cuestión difícil de resolver”, ya que recuerda que “las matriculaciones se realizan por expediente, no por genero”, y recuerda que desde esta facultad promocionan las mujeres sobresalientes de las llamadas carreras STEM.

Muy crítica se manifiesta al respecto la Consejería de Educación, con Rocío Lucas al frente, que tacha de “ocurrencia” la propuesta de Subirats y pide al ministro que deje de proponer cambios para que los paguen otros y se centre en resolver los problemas de financiación que deja la LOSU. “Castilla y León ya ha dado buen ejemplo de cómo bajar las tasas universitarias, para hacer la universidad más accesible para todos. El ahorro para las familias de las bajadas acometidas por la Junta los últimos años asciende a casi 500 euros de media”, incide.