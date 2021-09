Discrepancia entre sanitarios por el nuevo sistema de ventilación del nuevo Hospital de Salamanca

Los primeros días de funcionamiento del nuevo Hospital ya han generado las primeras discrepancias entre los trabajadores y una de ellas es la imposibilidad de abrir alguna ventanas del edificio.

Los profesionales se quejan de que las ventanas son fijas -no pueden abrirse- o que su apertura es mínima, por lo que no pueden ventilar como hacían en el Virgen de la Vega.

La explicación que les está ofreciendo la dirección del Complejo es que este tipo de ventanas responden a las nuevas normativas y, en efecto, nada tienen que ver con un edificio de hace más de 50 años como son el Clínico y el Virgen de la Vega.

“El nuevo Hospital cuenta con un sistema de ventilación interno lo suficientemente potente como para no tener que abrir las ventanas al exterior, porque al abrir ya se modifica ese sistema”, apuntan recordando que los filtros se encargan de purificar el ambiente.

Algunos profesionales han solicitado que en las zonas en la que no se pueden abrir las ventanas al menos se instalen medidores de CO2 para tener la certeza de que los filtros están funcionando. “Si los filtros no funcionan y hubiera algún infectado el virus se expandiría en un sitio cerrado”. Desde el Complejo tranquilizan a los profesionales afirmando que no hay motivos para desconfiar del nuevo sistema, aunque tampoco ven con malos ojos tener estos medidores de CO2 en alguna zonas.

“El nuevo Hospital está dotado de ventajas basculantes, oscilobatientes y también fijas, que se pueden abrir con llave por motivos especiales. No hay problema de abrir las ventanas en algunas zonas como despachos o zonas comunes, pero para evitar que entren agentes externos no se pueden abrir en las ucis, Reanimación o -por otros motivos- en las zonas de Psiquiatría o el Centro de Topas”, detallan.