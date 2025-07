«Me dicen: '¿A dónde vas tú conduciendo una moto?'»

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 28 de julio 2025, 17:35 | Actualizado 19:17h. Comenta Compartir

La idea de que conducir motos es una cosa de hombres suena cada vez más anticuada. Año tras año, aumenta el número de las mujeres que se apuntan en las autoescuelas con la intención de obtener este permiso.

Detrás de este cambio de tendencia se esconde todo un cambio social. «Yo creo que siempre ha habido mujeres interesadas en el mundo de las motos, pero antes por todos los perjuicios que había se cortaban y preferían no intentarlo. Hoy en día eso ha quedado obsoleto, aunque todavía hay personas que lo ven como algo raro. A mí me lo dicen a menudo: «A dónde vas tú conduciendo una moto». No me creen que maneje una moto porque como aparte soy pequeñita creen que no tengo la fuerza necesaria, incluso bromean: «Si la moto es más grande que tú», pero es que es cuestión de destreza más que otra cosa», relata Sara Hernández, de 27 años.

Tras varios años con la idea de sacarse el carnet de motos rondándole la cabeza, este verano Sara se atrevió a matricularse en una autoescuela para preparar este permiso. «Desde pequeña siempre me han gustado las motos. Tenía la espinita ahí, pero por un motivo o por otro no había tenido la ocasión de prepararme el carnet, hasta que este verano decidí sacarme la espinita y hace un mes obtuve el permiso. Era algo que yo tenía claro que quería hacer y no me importaba lo que la gente opinara», relata la salmantina.

El principal motivo que impulsó a Sara a matricularse para obtener este permiso fue su pasión por el mundo de las motos, sin embargo, la joven destaca que moverse en moto también tiene un lado práctico. «Para mí es un hobbie. Quería el carnet para poder salir de ruta y viajar por ahí. Viajar en moto es una sensación muy liberadora. No es lo mismo que hacerlo en coche, se disfruta más. Para el día a día también es útil tener una moto. Yo tengo un coche y utilizó los dos medios de transporte dependiendo de la ocasión. Cuando hace buen clima, para ir al trabajo o al centro prefiero la moto porque es mucho más ágil y es más fácil de aparcar. Cuando voy al pueblo o para el día a día en zonas que es fácil aparcar y hay menos tráfico elijo el coche. Para el ocio prefiero la moto», destaca.

Además, la joven incide en las ventajas económicas que plantean las motos sobre los coches. «Comprar una moto es más económico que un coche. Si tienes poco dinero o no te quieres endeudar puede ser una buena opción. Los mantenimientos son más económicos. Al final no es lo mismo cambiar cuatro ruedas que dos y en gasolina también gastas un poco menos», añade Hernández que recomienda la primavera y el principio del verano para realizar las prácticas para este permiso. «Lo ideal es hacerlo antes de que empieza la temporada de lluvias porque entonces cuesta más aprender».

