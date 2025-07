Las motos ganan terreno entre los jóvenes: aumentan las matriculaciones en las autoescuelas

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 28 de julio 2025, 11:11 Comenta Compartir

Los inviernos más suaves, el alto coste de la vida y el aumento del tráfico en la ciudad han tenido su impacto en la elección de vehículo para movilizarse entre los jóvenes.

Y es que, si hasta hace varios años el grueso de las personas que se matriculaban en una autoescuela era para sacar el carnet de coche, cada vez más personas muestran interés en obtener un permiso para conducir motos. Una tendencia que se ve intensificada entre los más jóvenes.

«Hemos visto un cambio de preferencias. Las personas están más interesadas en sacar el carnet de moto. También hemos notado que las mujeres se animan cada vez más a sacar este tipo de permiso. Hace varios años las personas que se inscribían para sacarlo eran principalmente hombres, ahora vemos más chicas», explican Yolanda Moreno, de Autoescuelas España.

Y aunque el carnet de motos no solo se saca en verano, el tiempo libre extra del que disponen los estudiantes durante este periodo del año lo convierte en la estación por excelencia para matricularse en una autoescuela.

«Durante todo el año se matricula gente de todas las edades para preparar el carnet de moto. Vemos muchas mujeres entre 35 y 40 años y hombres mayores que siempre han tenido ganas de sacarse este permiso y que ahora se anima. Sin embargo, en verano los que más se matriculan son los jóvenes. Es un gran momento para ellos porque, en general, el tráfico está un poco más calmado, lo que es ideal para las primeras lecciones y tienen más tiempo para hacer las prácticas y preparar los exámenes», considera Yolanda Moreno, a la vez que destaca que el incremento de jóvenes en las autoescuelas durante este periodo del año se aplica a todos los tipos de permisos.

«Durante el verano vemos un aumento en el número de jóvenes que se matriculan tanto para sacarse el carnet de coches, como el de motos. Para ellos es un periodo idóneo porque tienen menos responsabilidades», explica.

Ese es el caso de Irene Rosas, de 24 años, que dispone tanto de permiso de coche como de moto y ambos los ha preparado en verano. «A mí me parece el mejor momento para sacarse el carnet porque tienes más tiempo libre. Además, es muy divertido porque hay más gente de tu edad en las autoescuelas y puedes hacer amigos», considera la joven.

Una opinión en la que coincide Carlos Gómez, de 18 años, que también ha aprovechado el verano para matricularse en la autoescuela. «Primero me saqué el carnet de moto y ahora me acabo de sacar el de coche. Como soy estudiante, el verano me parece el momento ideal para preparar el carnet. Me puedo centrar en estudiar los test y hacer las prácticas sin la presión de las clases», cuenta.

Los motivos que han impulsado el aumento de las solicitudes de estos permisos para conducir son variados. «Por un lado, tenemos inviernos cada vez más suaves, lo que hace que las personas vean las motos como una buena alternativa para movilizarse. También, está el tema del aparcamiento. Actualmente, conseguir sitio para aparcar en las ciudades es muy complicado y una moto requiere menos espacio. Por último, una moto es más económica que un coche, así que quizás para los jóvenes es una buena opción para un primer vehículo», resalta Yolanda Moreno, de Autoescuelas España.

