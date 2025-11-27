Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas Los lunes permanecen cerrados durante toda jornada salvo que coincidan en festivo

La Gaceta Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:40

Los jardines de Santo Domingo, a pesar de estar dentro de la lista de los miradores de la ciudad, es una localización que pasa bastante desapercibida. Sin embargo, este año representan uno de los puntos señalados en el mapa como más atractivos entre los que quieren disfrutar de los planes que se pueden hacer en Navidad en Salamanca.

Osos polares, ciervos, pingüinos y árboles con estética polar se dejan ver junto a las esculturas de Venancio Blanco en este acceso a la sala de Exposiciones del artista.

Según aseguran fuentes municipales a LA GACETA, no se ha planteado un horario especial para acceder a este espacio durante las Fiestas a pesar de estar decorado, así que será el mismo que durante el resto del año.

De martes a viernes lo hará de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos, el horario se amplía abriendo también por la mañana de 12:00 a 14:00 horas.

Los lunes permanecerá cerrado, salvo, que coincidan con un festivo como el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que sí que abrirá en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde, como cualquier otro festivo.

