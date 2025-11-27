Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las figuras mostradas en los Jardines de Santo Domingo estas Navidades. ALMEIDA

Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas

Los lunes permanecen cerrados durante toda jornada salvo que coincidan en festivo

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

Los jardines de Santo Domingo, a pesar de estar dentro de la lista de los miradores de la ciudad, es una localización que pasa bastante desapercibida. Sin embargo, este año representan uno de los puntos señalados en el mapa como más atractivos entre los que quieren disfrutar de los planes que se pueden hacer en Navidad en Salamanca.

Osos polares, ciervos, pingüinos y árboles con estética polar se dejan ver junto a las esculturas de Venancio Blanco en este acceso a la sala de Exposiciones del artista.

Según aseguran fuentes municipales a LA GACETA, no se ha planteado un horario especial para acceder a este espacio durante las Fiestas a pesar de estar decorado, así que será el mismo que durante el resto del año.

De martes a viernes lo hará de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos, el horario se amplía abriendo también por la mañana de 12:00 a 14:00 horas.

Los lunes permanecerá cerrado, salvo, que coincidan con un festivo como el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que sí que abrirá en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde, como cualquier otro festivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  2. 2 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  3. 3 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  4. 4 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  5. 5 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  6. 6 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  7. 7 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  8. 8 Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano
  9. 9 El Hospital destina 350.000 euros para ampliar un 240% la sala de espera de Urgencias
  10. 10 La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas

Qué días se puede ver el paisaje polar de los Jardines de Santo Domingo y a qué horas