Días contados para decir adiós a la mascarilla en el transporte público

“Esto es asfixiante”, “Lo que no se entiende es que, en bares, supermercados y tiendas no sean obligatorias”, “Yo prefiero que no la quiten porque el virus sigue por ahí” o “En horas punta, el agobio es increíble porque los autobuses se llenan y puede haber un repunte de casos”. Son diversas opiniones, todas ellas argumentadas y dadas a conocer por personas de distintas edades, pero centran los focos de atención en el tema que lleva siendo debate desde el pasado 20 de abril: la eliminación de las mascarillas en el transporte público.

Al margen de que no es el único servicio en el que es obligatoria, ya que todavía siguen llevándose en farmacias y hospitales, muchas son las personas que, desde ese día, llevan pidiendo a gritos su retirada.

Ahora que, desde Sanidad, se contempla que, por fin, se acuerde el levantamiento de esta normativa, después de nueve meses en los que este utensilio se ha vuelto un complemento más en la rutina de todos los españoles, también los hay que se oponen totalmente a esta decisión, siendo fieles al hecho de que su retirada puede suponer un aumento de los contagios, que todavía siguen haciéndose notar en la provincia.

Esta propuesta, que, al parecer, pasará a ser toda una realidad a principios del mes de febrero, convence a la mayoría de transeúntes salmantinos que suelen recurrir al autobús para desplazarse hasta su lugar de trabajo, pero también a los conductores, que, de forma general, creen que esta medida les beneficiará, ya que, cada día, tienen muchos problemas por mucha gente que pasa de ponérsela o que, directamente, ni la lleva, a la cual tienen que dejar en tierra.

De confirmarse en los próximos días, teniendo en cuenta que cada vez hay más esperanza de que la pandemia pase a estar completamente controlada por el avance de la vacunación, España se uniría a los países que ya han dicho adiós a las mascarillas en el transporte público. Ahora mismo, solo se mantienen en seis de los 27 miembros de la Unión Europea, además de en Reino Unido y en Estados Unidos.