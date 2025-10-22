Los desafíos de la descarbonización para lograr una industria más sostenible y competitiva, a debate

Miércoles, 22 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Los sectores industriales productivos se están enfrentando a un reto mayúsculo: la descarbonización para mejorar la sostenibilidad de sus procesos sin perder competitividad. Por ello, la Alianza Q-Cero, CEOE Castilla y León e Iberdrola congregaron ayer a cerca de un centenar de profesionales de diferentes sectores productivos en la jornada 'Hacia una industria descarbonizada y competitiva: Oportunidades para Castilla y León'.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, destacó en la apertura que la descarbonización industrial no solo es una exigencia ambiental, sino una oportunidad estratégica para mejorar la competitividad de las empresas de la comunidad mediante el autoconsumo energético y la eficiencia.

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, hizo hincapié en que la descarbonización tiene que ser la base de la reindustrialización de la economía, lo que hará aumentar la competitividad como país, para lo que es fundamental la colaboración público-privada. Subrayó también que todas las industrias en crecimiento necesitarán más electricidad, lo que obliga a incrementar las inversiones en redes, ya que estas son la columna vertebral de la descarbonización industrial. Solo unas redes modernas, digitalizadas y resilientes permitirán conectar grandes proyectos industriales y garantizar un suministro eficiente, seguro y sostenible.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, subrayó que la descarbonización industrial es un reto importante para las pymes de la comunidad, que necesitan no solo un marco normativo estable, sino también apoyos concretos para acometer las inversiones que exige esta transformación.

Para la coordinadora de la Alianza Q-Cero, María Suarez Bonet, desde esta entidad, convertir esta descarbonización en un factor para reforzar la competitividad de las compañías constituye un reto colectivo y unificador. En este sentido, destacó que para avanzar más rápidamente hace falta establecer conexiones entre todos los agentes y facilitar la acción coordinada.

Mariano Muñoz, director General de Industria de la Junta de Castilla y León, animó a seguir colaborando para que las industrias de la región cuenten con el acompañamiento técnico y financiero necesario para afrontar esta transición con garantías y sin perder capacidad productiva.

Roberto Getino, jefe del Departamento de Subvenciones y Registros del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), señaló que los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) representan una herramienta ágil y eficaz para que las empresas industriales reduzcan su consumo energético, mejoren su competitividad y, al mismo tiempo, contribuyan a los objetivos de sostenibilidad.

El evento contó además con la mesa redonda «Panorama de la descarbonización industrial. Experiencias», moderada por la coordinadora de la Alianza Q-Cero, María Suarez Bonet, en la que Jesús Oliver (Verescence); Marta Pérez (Bridgestone); Oscar J. Esteban (Grupo Entrepinares), y Alejandro Rodríguez (Ecoforest) abordaron las distintas necesidades que tienen varios sectores industriales y mostraron también los avances reales que han logrado en la descarbonización de sus procesos.