Declive de Correos: citas que llegan tarde y facturas tardías Alcaldes y usuarios se quejan de que el servicios es cada vez peor y en verano el cartero solo va una vez por semana

Los usuarios se quejan de que se está dando prioridad a la paquetería y se está abandonando el servicios tradicional de Correos.

Marian Vicente Domingo, 31 de agosto 2025, 06:22 Comenta Compartir

Citas médicas que llegan tarde o se pierden, cartas que se reciben después de meses y facturas que se pagan con retraso. Este es el pan nuestro de cada día en verano cuando los pueblos y las urbanizaciones se llenan de gente y el cartero va una vez a la semana, en el mejor de los casos.

Alcaldes y usuarios se quejan del deterioro de un servicio público como es Correos. La decadencia es tan evidente que la organización sindical agraria COAG también ha levantado la voz y ha denunciado las graves consecuencias que tienen para el mundo rural que solo se preste servicio una vez a la semana. Fernando Corrionero, miembro de la ejecutiva de este sindicato, afirma que varios pueblos de la zona de Alba de Tormes están sufriendo cada verano las consecuencias de la degradación de Correos.

Explica que, para muchos vecinos, población envejecida, la única forma de comunicación con los centros médicos, con los bancos o con otros organismos públicos es el cartero. «El teléfono tradicional ha desaparecido, la fibra llega mal, por lo que lo único que tenemos son los carteros de siempre, que también están desapareciendo».

Nieves García, alcaldesa de Sorihuela y diputada de la comarca de Béjar, ante las quejas de los vecinos se ha visto obligada a enviar una carta a mediados de este mes de agosto a la dirección de Correos y a la Subdelegación del Gobierno para trasladarles el mal funcionamiento del servicio y conminándoles a que se entregue la correspondencia de forma estable y en horario de mañana.

El cartero sustituto de la zona no se sabía ni qué día repartía y a veces lo hacía por las tardes, cuando normalmente se entrega la paquetería.

También están sufriendo problemas de reparto varios pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo como Castraz, Villar de Argañán o Villar de la Yegua.

Pero el problema de Correos no solo afecta a las zonas rurales. Las urbanizaciones de Salamanca están padeciendo el mismo deterioro: «Acumulan las cartas y las reparten todas juntas una vez a la semana y no siempre el mismo día», afirma un vecino.

«Ha habido gente que se tenía que ir de vacaciones y no le llegaban documentos necesarios», relata otro vecino de una urbanización próxima a Salamanca. Hablaron con los trabajadores y «muy amablemente nos explicaron que, entre las vacaciones y alguna baja sin cubrir, la plantilla era muy escasa, y que su prioridad era repartir la paquetería, no las cartas», añaden.

Y es que Correos está dando prioridad en los últimos años a la paquetería, según denuncian los propios trabajadores, por encima de la correspondencia tradicional, tan importante en los pueblos.

Lo más grave es que detrás de muchas de las citas médicas que no se anulan, tanto para consulta como para pruebas diagnósticas, están las cartas que no llegan a tiempo o se pierden.

Los sindicatos llevan denunciando recortes de plantilla, que en verano pueden llegar hasta el hasta el 75 % en algunos puntos. Afirman que es una forma de compensar el agujero económico que dejó el anterior presidente, Juan Manuel Serrano, el amigo personal de Pedro Sánchez. Apuntan a que es una de las causas del deterioro cada vez más evidente del servicio de Correos en la España rural.

Otra de las protestas se refiere a la selección del personal para cubrir las sustituciones de verano. «Deja mucho que desear. No tienen ningún interés ni conocen a nadie», cuenta un usuario.