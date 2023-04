David Castillo, actor de Aída: “Actuar en teatro es mucho más agradecido que en televisión”

El actor madrileño, que cuenta con un largo recorrido en el mundo de la actuación , aterriza este sábado en Salamanca con el resto del elenco de la obra “Retorno al hogar”. David Castillo nunca imaginó de niño que llegaría a donde está ahora y actualmente se define como una persona que vive en el presente.

Interpreta en esta obra, llena de tensiones familiares, a uno de los hijos del viudo, ¿cómo se ha sentido interpretando a este personaje?

Al principio fue un misterio porque la obra plantea muchas preguntas, no solo al espectador, sino también para el propio actor, porque hay muchos frentes abiertos. Ha sido un reto muy bonito y un regalo poder trabajar con Daniel Veronese y con actores de la talla de Miguel Rellán o Fran Perea.

¿Qué ha aprendido del personaje al que interpreta ?

Siempre intento aprender algo de mis personajes. En este caso, es un chaval que no vive en el entorno ideal para un niño, porque tiene un padre muy rudo y oscuro y una familia que genera violencia. Cuando eres adolescente, todos nos hemos sentido fuera de lugar en algún momento y por ahí he podido conectar con mi personaje.

¿Tiene ganas de actuar en Salamanca? ¿Qué espera del público salmantino?

Esperamos que el teatro esté lleno y que el público lo disfrute. El Teatro Liceo, donde actuamos, es de los pocos teatros que recuerdo por la entrada que tiene. Es un teatro muy bonito. Esperamos que a la gente le llegue y que se vaya a casa con preguntas.

¿Disfruta más actuando en teatro o en televisión?

Son cosas muy diferentes. Yo, personalmente, disfruto mucho en el teatro por el trabajo que conlleva; se hace mucho equipo, puedes salir de gira, que es maravilloso, tienes un mes y medio de ensayos en los que puedes trabajar mucho sobre el texto y sobre tu personaje. El teatro es mucho más agradecido. A veces, la televisión, depende de cosas más externas que no tienen que ver tanto con los actores. En teatro no hay tantas cosas externas, se está mucho más al servicio de la obra y al servicio del directo. No es lo mismo escuchar un disco en tu casa que ir a un concierto en directo.

¿Cómo fue trabajar en una serie española tan exitosa como ‘Aída’?

Para mí fue una escuela maravillosa, ha sido una crianza con sus momentos buenos y sus momentos malos, como en todos los sitios. Lo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor hacia mis compañeros, que me criaron, con los que pasé tantos años y que eran como mi familia.

¿Cómo se define el David Castillo de ahora con respecto al que estaba en esta famosa serie?

Han pasado muchos años. Ha habido un crecimiento muy grande. No me defino como nada en concreto, porque la vida va cambiando mucho, de un día para otro y intento vivir en el presente. Diría que soy un David que vive en el presente.

¿De niño se veía llegando a donde ha llegado ahora?

No, nunca. De pequeño uno sueña pero no se plantea el futuro. Siempre tenía la ilusión del teatro y siempre ha sido mi vocación más grande, y por esa parte, he cumplido sueños. A los jóvenes que empiezan en el mundo del teatro les diría que disfruten, que se lo pasen bien y que no piensen en lo que pueda llegar.