Dani Llanos puede dimitir esta tarde: convocatoria de prensa urgente del equipo de gobierno municipal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca ha convocado una rueda de prensa a las 17:00 horas de este martes para, presumiblemente, tratar la dimisión de Daniel Llanos. El edil se ha ausentado en la mañana de este martes de la Comisión de Fomento que él mismo preside. Llanos dio positivo en un control de alcoholemia en la capital salmantina el pasado viernes 14 de mayo tras participar en una cena con unos amigos. El edil, que triplicó la tasa de alcohol al volante, con 0,74 mg/l, reconoció ante el juez los hechos y fue condenado en un juicio rápido a una multa de 12 euros diarios durante cuatro meses (1.440 euros) y la retirada del carné de conducir durante ocho meses por un delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos del alcohol.

Desde aquel momento ha existido una disparidad de criterios en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca sobre el futuro político de Llanos. El propio edil no se había manifestado al respecto sobre su decisión de renunciar o no al acta de concejal, mientras que una parte del PP aboga por dejar pasar el tiempo hasta que sea Llanos quien decida su futuro. Otra de las corrientes de opinión aboga por la ejemplaridad que debe atesorar todo servidor público y creen que Daniel Llanos ya ha tenido tiempo suficiente para anunciar su renuncia y, por ello, si no lo hace de forma voluntaria, debe ser destituido de su cargo.