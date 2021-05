Daniel Llanos no dimite y el equipo de Gobierno evalúa este martes su continuidad

El concejal de Juventud, Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Salamanca, Daniel Llanos, que el pasado viernes dio positivo al volante (0,74mg/l) tras ser interceptado por una patrulla de la Policía Local ha provocado un auténtico terremoto en el Consistorio de la capital. El edil fue condenado el sábado en su comparecencia ante el juez por un delito contra la seguridad vial con una multa de 1.440 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Si el viernes ya había disparidad de criterios en el equipo de Gobierno sobre el futuro del joven concejal, estas diferencias continúan. El propio edil no se ha manifestado al respecto sobre su decisión de renunciar o no al acta de concejal tras haber dado positivo al volante, mientras que una parte del PP aboga por dejar pasar el tiempo hasta que sea Llanos quien decida su futuro. Otra de las corrientes de opinión aboga por la ejemplaridad que debe atesorar todo servidor público y creen que Daniel Llanos ya ha tenido tiempo suficiente para anunciar su renuncia y, por ello, si no lo hace de forma voluntaria, debe ser destituido de su cargo, probablemente durante la jornada de este lunes. Las críticas han llegado incluso hasta la presidencia de la Junta. Así lo han hecho el Grupo Municipal Socialista y el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. Tudanca -quien dio positivo en 2008, 0,43mg/l, cuando era diputado nacional- acusó a Mañueco de esconderse, “como hace siempre que vienen mal dadas”, desde que se conoció el positivo al volante de Daniel Llanos, “un concejal que ya ha tenido un juicio rápido, pero lo que tenía que haber tenido es una dimisión rápida, inmediata”. “No se puede tolerar que un responsable público mantenga su puesto habiendo sido condenado por un delito”, afirmó Tudanca. Por su parte, el Grupo Municipal socialista considera inaceptable el “silencio cómplice” de Fernández Mañueco y reclama que Ciudadanos abandone el “estado de alienación al que está sometido por el PP y se ponga del lado de la ejemplaridad pública y la regeneración democrática en la ciudad de Salamanca”.

Otra opción que ha aparecido sobre la mesa en las últimas horas es que Daniel Llanos abandone su puesto como concejal de Juventud y continúe al frente de Fomento.