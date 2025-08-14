La culpa del 'plantón' al médico no siempre es del paciente: piden un nuevo modelo de gestión de citas La Consejería denunció que el pasado año se perdieron más de 850.000 citas médicas por 'plantón' del paciente

La Consejería de Sanidad informó este domingo de un aumento del absentismo por parte de los pacientes que no se presentan a su cita médica, pero tampoco avisan para cancelarla. En concreto, durante el pasado año fueron 12.275 pacientes que no acudieron a su cita con un especialista del Hospital, y otras 87.612 citas de Atención Primaria que fueron 'desaprovechadas'.

La Administración siempre ha recalcado el daño económico y de recursos humanos que supone para el sistema este absentismo, pero la última queja de Sacyl también ha generado una reacción por parte de pacientes y diversas asociaciones, que se defienden: «No siempre es culpa del paciente».

El representante de COAG Salamanca, Fernando Corrionero, denunciaba este miércoles «la bajada a tercera división de los municipios rurales»: un listado de quejas sobre el abandonó a los pueblos que hace mención al problemas de las citas médicas: «En muchas ocasiones, la culpa de que un paciente no se presente se la reparten a medias entre la Consejería de Sanidad y Correos. Desde el Hospital te modifican una cita y lo notifican con muy poco tiempo. Si lo unes a que en algunos pueblos, los carteros van, si acaso, una vez a la semana, se dan casos de que les llega la carta con la nueva cita después de la fecha en la que tenía que haber acudido».

El miembro ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos asegura que «no lo ponen nada fácil». Afirman que intentar contactar telefónicamente con los centros de salud o el Hospital es «un calvario». «Te puedes pasar toda la mañana intentándolo», critican: «Si te lo cogen inicialmente, luego te tienen que pasar con la secretaría de un servicio concreto y ahí también es volver a empezar».

Una voz respetada, como la del catedrático, lingüista y miembro de la Real Academia de la Lengua Española José Antonio Pascual argumenta que «no es el enfermo el causante de los problemas que se exponen. Se trata de algo tan simple como organizar de una manera racional el sistema de admisiones».

El facultativo y miembro de la ADSP, Emilio Ramos, expone que «indudablemente es un desperdicio dejar citas sin cubrir». «Hay un problema, busquemos soluciones porque no es fácil cancelar una cita porque no hay un método rápido, eficaz y que sea fácil para cualquier edad. En gente joven ya sabemos que podrían hacerlo por mail, Whatsapp, por Sacyl Conecta... Pero los mayores necesitan ayuda».

Esta petición de idear un nuevo modelo de admisión de citas -o perfeccionar el actual- viene sonando desde hace años. La solución que la Consejería de Sanidad ha llegado a plantearse, pero que no cristaliza es la de incorporar las citas de los hospitales a la aplicación Sacyl Conecta. A diferencia de lo que sucede con Atención Primaria no serviría para pedir cita a través de la aplicación puesto que la decisión de que un paciente sea visto por un especialista hospitalario solo le compete al médico de familia, que es quien solicita el 'volante'. Sin embargo, esta actualización de la app sí que sería útil -y factible- para ser notificado de un posible cambio de fecha o, también, para cancelar la cita prevista y avisar así al Hospital de que ese 'hueco' está disponible.

