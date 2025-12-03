Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Colocación del belén en el balcón.
Colocación del belén en el balcón. FOTO Y VÍDEO: B. H.

Cuenta atrás para la Navidad en Salamanca: la Rúa estrena un 'belén en altura'

Vecinos y comercios del centro colaboran para decorar la calle con escenas navideñas en los balcones

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:06

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado en Salamanca. Después de que, a finales de noviembre, se diese el pistoletazo de salida a la misma con el alumbrado navideño del gran árbol de la Plaza y el encendido de las luces de la capital.

En la mañana de este miércoles, se ha colocado el belén en uno de los balcones de esta transitada calle, iniciativa que el año pasado sorprendió a vecinos y visitantes al vestir la calle con escenas navideñas directamente en los edificios.

La decoración forma parte de un proyecto que combina adornos de comercios y asociaciones de vecinos, con el objetivo de crear un ambiente festivo en el corazón de la ciudad. Junto al belén del balcón, también se han colocado adornos frente a la Biblioteca de la Casa de las Conchas.

Además del belén, los elementos decorativos alegrarán la céntrica calle haciendo alusión a la Navidad.

  Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
