Una ciudad que se llena con la Navidad

La Plaza Mayor se ha convertido, un año más, en el epicentro de la Navidad gracias al videomapping «El astronauta y la estrella que guía los sueños», un espectáculo que ayer atrajo a cientos de vecinos y turistas, consolidándose como uno de los grandes reclamos de estas fiestas. A pesar de la lluvia, la imagen fue de lleno tanto en el monumento salmantino como en la zona del parque de Navidad, el Patio Chico, el Huerto de Calixto y Melibea, San Pablo y la Rúa Mayor, entre otros. La respuesta del público este primer sábado del encendido va camino de consolidar a Salamanca como uno de los puntos turísticos de la Navidad a nivel nacional, reto que se propone el Ayuntamiento desde que comenzó el mandato.

Dado que el videomapping de la Plaza Mayor es uno de los grandes atractivos de las actividades navideñas, los agentes de la Policía Local mantienen un control permanente en el ágora para garantizar la seguridad de los asistentes y que no se supere el aforo máximo de 13.000 personas, según fuentes municipales. Hasta el momento, no ha sido necesario cerrar el acceso de la Plaza. Solo el día de la inauguración los bares y restaurantes retiraron las terrazas de la zona, jornada en la que buena parte del espacio lo ocupó el escenario del acto de apertura desde el que los 250 integrantes de las Agrupaciones Corales del Coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela de Música y Danza cantaron los villancicos. Los pequeños detalles y la decoración de nuevos puntos de la ciudad, como la plaza de la Libertad, la del Mercado Central o el parque de Colón, fueron un atractivo añadido para sacar al público a la calle. Así, se da por iniciada la Navidad en Salamanca. Ayer menos centrada en las compras y más en los selfis.