Cruz Roja Salamanca realizará pruebas rápidas de VIH este lunes en su sede

Cruz Roja en Salamanca, a través de su área de Salud, realizará pruebas rápidas de VIH este lunes día 17 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas en la sede de la entidad en la calle de la Cruz Roja número 1.

El área de Salud de Cruz Roja trabaja en la sensibilización y prevención y recuerda que todas las personas que son sexualmente activas deberían incluir entre sus conductas de autocuidados realizarse una prueba de VIH, al menos, una vez al año. Se estima que una de cada tres personas con VIH no sabe que es portadora ya que no presenta ningún síntoma, pero puede trasmitir el VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y que si no se trata puede causar sida.

Por todo ello, el diagnóstico temprano de la infección es fundamental y tiene una doble función. Por una parte, frena la transmisión, ya que la persona portadora conoce su estado serológico y por tanto puede poner en marcha las medidas preventivas adecuadas. Y por otra, le permite el acceso precoz a un tratamiento que facilite una adecuada calidad de vida.

La prueba de VIH posibilita realizar un primer cribado de la situación serológica en la que se pueda encontrar la persona, y la derivación posterior a los recursos específicos de atención, en caso de que sea necesario.