Cruz Roja regresa al Hospital de Salamanca 20 meses después

“¿A qué quieres jugar?”. Los niños que permanecen ingresados en la planta de Pediatría del nuevo complejo hospitalario recibieron una llamativa pregunta. Durante su periodo de convalecencia, las preguntas de los sanitarios y de los padres se repetían: “¿Qué tal estás? ¿Qué te duele?”. Todo cambió esta semana con el regreso de los voluntarios de Cruz Roja al Hospital tras veinte meses alejados de las instalaciones sanitarias por la pandemia. “ Han sido meses muy frustrantes y teníamos muchas ganas de recuperar este proyecto . Los niños se sorprendieron al ver a alguien que no eran ni médicos, ni sus padres”, detallan Mireia Sánchez y Sheila Alonso, participantes en el programa de Infancia Hospitalaria.

Iniciará en 2022 un proyecto de realidad aumentada para que los niños ingresados puedan hacer ‘scape room’ virtuales

Los voluntarios han abierto un nuevo mundo a los pequeños: no por el hecho de estar hospitalizado dejan de ser niños y quieren seguir jugando. Por el momento, la mayoría de actividades se han centrado en juegos de mesa, aunque también se han realizado manualidades para decorar las habitaciones en los casos de los niños que permanecerán ingresados en Navidad. “No hablan de lo que les pasa, sino de a qué quieren jugar. Los niños tienen que poder jugar aunque estén ingresados. En los casos que no pueden salir de la cama, lo hacemos allí con ellos”, detalla Alonso. En la planta de Pediatría, las estancias suelen ser cortas relacionadas con Traumatología, recuperación de cirugías o dolores gástricos. No suelen superar los 15 días.

Para el próximo año, tienen previsto incorporar un proyecto de realidad aumentada a través de unas gafas de realidad virtual, denominado ‘EMTAMAR’, que permitirá a los niños hospitalizados hacer actividades como ‘scape room’, decoración de la habitación y salir del Hospital ‘virtualmente’ para facilitar tanto la recuperación como el estado anímico de los chicos.