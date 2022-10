Críticas a Serrada desde dentro del PSOE por retrasar las primarias ‘sin motivo’

La decisión del secretario provincial del PSOE, David Serrada, de retrasar dos meses la elección del candidato a la Alcaldía de Salamanca no ha sido bien recibida por todos los militantes de la formación.

Las palabras del concejal Álvaro Antolín al preguntarle este martes el motivo por el que se han retrasado a diciembre las primarias, fueron reveladoras. “Esa pregunta corresponde más hacerla a la dirección provincial. Es quien tiene la competencia, es quien ha decidido retrasarlo. Una vez que ha tomado su decisión unilateral, a la agrupación local, como explicó ayer su secretario general, José Luis Mateos, no le queda otra que asumir la decisión”, aseguró.

Más afiliados socialistas, entre ellos cargos públicos, han corroborado a este periódico el malestar y las tensiones que existen por una decisión que llega desde arriba, sobre la que no se ha consultado a las bases y cuyos motivos no están nada claros. No entienden que Salamanca sea la única capital de provincia de Castilla y León en la que la votación se celebrará el 11 de diciembre, cuando la primera fecha que ofreció la Ejecutiva Federal fue el 9 de octubre, y los socialistas de muchos municipios de España elegirán este mismo sábado a su candidato para los comicios de mayo.

Algunos afiliados creen que se trata de un último intento de Serrada de encontrar un candidato alternativo a José Luis Mateos, que ya lo fue en las pasadas elecciones.

En la reunión que el pasado lunes celebró la ejecutiva de la agrupación local Jaime Vera, de la ciudad Salamanca y que preside Mateos, quedó patente. Uno de sus miembros manifestó abiertamente su incomprensión, pero también su desacuerdo al perderse dos meses en los que el “alcaldable” del PSOE podría empezar a hacer precampaña.

Aunque Mateos sigue sin pronunciarse sobre si concurrirá a las primarias, en ese encuentro sí insinuó que entra en sus planes. Según asistentes a la reunión, el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista aseguró que él está a disposición de lo que “decidan los militantes”, es decir, de lo que estos voten en las primarias, que solo se celebrarán si el 21 y 22 de noviembre se presenta en la sede de San Blas más de una candidatura.