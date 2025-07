Crecen los diagnósticos de hepatitis y eso es bueno: la búsqueda activa funciona y se aplica antes el tratamiento

Javier Hernández Salamanca Martes, 29 de julio 2025, 06:00 Comenta Compartir

El Hospital de Salamanca está volcado con el objetivo -marcado por la OMS- de erradicar la hepatitis C antes del año 2030 y con ese fin ha venido implementado diversas medidas para potenciar la búsqueda activa de personas infectadas.

«Uno de los grandes problemas de esta enfermedad es que un tercio de las personas no están diagnosticadas. Son asintomáticos y no saben que tienen hepatitis», apunta el especialista Jesús Manuel González Santiago.

Más de 40 hospitales de todo el país se están adhiriendo a un código de buenas prácticas promovido por la Asociación Española para el Estudio del Hígado. «Este decálogo contempla medidas como el cribado en Urgencias y Atención Primaria, el uso de herramientas como el índice FIB-4 y la creación de circuitos rápidos de acceso al tratamiento antiviral», añade el facultativo.

El Hospital de Salamanca ya ha implementado todas ellas y está a la espera de una evaluación -posiblemente en septiembre- que les otorgue un certificado de excelencia.

«Lo más importante de esas medidas es aumentar el diagnóstico de los casos asintomáticos», apunta Raquel Domínguez, que también es integrante de la Unidad de Hepatología del servicio de Aparato Digestivo.

La especialista detalla que «las hepatitis de tipo A y E, apodadas como 'gripe del hígado', tienen algo más de sintomatología, pero que en las de tipo B y C los síntomas pasan más desapercibidos para el paciente y se diagnostican de forma rutinaria con analíticas en los propios centros de salud y en Urgencias. De hecho, queremos desarrollar un programa de diagnóstico de la hepatitis en Urgencias, cuando una analítica descubra una alteración de las transaminasas».

El informe anual de enfermedades de declaración obligatoria en Castilla y León refleja un progresivo aumento de los casos de hepatitis de tipo C, que puede resultar contradictorio con el reto de erradicar la enfermedad, pero que los especialistas valoran de forma positiva.

«Están aflorando casos que antes no se veían, pero posiblemente sean consecuencia de las medidas que se vienen adoptando para aumentar la detección», coinciden.

Los datos que Sacyl publica sobre la hepatitis C hablan de solo tres casos en Salamanca durante 2020, otros tres en 2021, cinco en 2022 y nueve en 2023, que es el último año con datos publicados.

Tipos de cribado

Jesús Manuel González señala que «los mayores retos» a los que se enfrentan los especialistas en el futuro inmediato son «la detección de casos ocultos y dar con el mejor cribado, punto que supone la principal discusión entre expertos».

Este desafío -matizan- «se amplía al considerar el comportamiento diferenciado de cada tipo de hepatitis». «En el caso de la hepatitis A, aunque disponemos de una vacuna efectiva, se ha observado un repunte preocupante entre el colectivo homosexual, lo que obliga a reforzar las estrategias de prevención, vacunación y análisis molecular de las cepas circulantes en Europa. En cuanto a la hepatitis B, estamos asistiendo a cambios relevantes en su manejo clínico, con investigaciones centradas en determinar qué pacientes con evolución favorable podrían suspender el tratamiento antiviral de forma segura. La hepatitis D o Delta, la más grave y desconocida, aparece sólo en algunas personas infectadas por el virus de la hepatitis B con nuevos tratamientos en población de mayor riesgo. Respecto a la hepatitis E, uno de los objetivos emergentes es identificar su prevalencia real en personas inmunosuprimidas, dada la evidencia creciente de su impacto clínico en este grupo vulnerable».

La doctora Raquel Domínguez recuerda la existencia de las hepatitis autoinmunes: «Se producen cuando tus propios anticuerpos atacan células del hígado porque las reconocen como extrañas, y esto produce una inflamación del hígado que obliga a 'rebajar' el sistema inmune, con el problema de que además es una enfermedad crónica».

Desde el área de salud de Salamanca se han venido liderando distinta iniciativas como el proyecto 'Sal sin C', que echó a andar hace tres años. «propusimos una estrategia innovadora que combina la sensibilización comunitaria, el cribado oportunista y la coordinación entre niveles asistenciales para identificar casos no diagnosticados de hepatitis C. Esta aproximación permite actuar antes de que aparezcan complicaciones, facilitando un tratamiento temprano y una mejor calidad de vida para los pacientes. Por dicho motivo esta labor ha sido reconocida en los HUB de innovación sanitaria que ha organizado la Consejería de Sanidad en las dos últimas ediciones en Valladolid y León», finaliza Jesús Manuel González.