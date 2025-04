Roberto Zamarbide Salamanca Martes, 1 de abril 2025, 13:18 Comenta Compartir

Tras «Just Calm Down» (2019) y «Duplo» (2022), Elena Nieto «Yawners» promociona estos días su nuevo disco de power pop en el que enriquece su apuesta instrumental en torno a unas letras de la cotidianidad que inciden en el bucle vital de días buenos y peores.

¿Que siente un artista cuando por fin sale su disco?

—Una mezcla de sensaciones entre ilusión y alivio. Y_también expectación ante la reacción de la gente, ya que es un trabajo un poco diferente a los anteriores. Ha sido el disco al que más tiempo, energía y esfuerzo he dedicado.

Diez de las 11 canciones de «Superbucle» son en castellano y una en inglés, justo al revés que sucedía en su disco de debut.

—No ha sido algo premeditado, pero si que es cierto que como compositora me he ido sintiendo cada vez más cómoda con el castellano. Aparte, en este disco hablo de situaciones cotidianas de manera muy literal, de mis amigos de Madrid, de mi familia de Salamanca, y la manera más natural de expresarlo era en mi lengua materna. Contar cosas cercanas es un poco mi marca personal, no soy muy de metáforas.

Se nota un paso adelante en la instrumentación y en la producción de los temas.

—Creo que con los años he mejorado como guitarrista y como productora. Al haber ganado herramientas, quise dedicarle más tiempo y esfuerzo a hacer un disco con muchas capas, añadiendo por ejemplo más sintetizadores, percusiones electrónicas, instrumentos de cuerda y viento, saliendo un poco de la fórmula de guitarra, bajo y batería. He colaborado también con productores más cercanos al pop y a la electrónica y creo que nos ha quedado un disco muy heterogéneo pero sin perder la esencia de lo que yo hago.

¿Por qué 'Superbucle'?

—De la primera canción «Un día genial» a la última «Un día horrible» cuento una serie de historias en orden cronológico. Tenemos días geniales y horribles en un bucle que se repite y pienso que si estamos bien hay que ser empáticos con el de al lado que puede tener un día horrible, porque mañana puedes tenerlo tú.

Como sus anteriores trabajos, su disco se edita también en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Explíquenos esto.

—Yo trabajo en España con un sello catalán, Montgrí, pero también con otro japonés, Inpartmaint Inc. y otro que distribuye en EEUU y Reino Unido, Counter Intuitive. Siendo una chica de Salamanca, que alguien se tome la molestia de trabajar contigo estando en Boston me hace sentirme muy orgullosa. De hecho, un gran porcentaje de los discos se han vendido fuera de España. Y_calculo que cerca de la mitad de mis seguidores en redes son del extranjero.

¿Conciertos a la vista?

—El día 10 de abril presentamos en el disco en la sala Sol de Madrid. Ahora estamos a tope ensayando con la banda, que es nueva. Soy bastante perfeccionista. Como vivo en Madrid, será como tocar en mi casa y tengo muchas ganas. Luego tenemos varios conciertos anunciados y otros por anunciar.

Salió en su día de Salamanca para formarse, primero, y luego para hacerse un hueco en la música. ¿Hoy día es obligado ir a la gran ciudad para sacar la cabeza?

—Estando en Madrid tienes más contactos y puedes tener más oportunidades. Pero creo si tienes talento y tu propuesta es interesante, puedes tener oportunidades viviendo en Salamanca o donde quieras.