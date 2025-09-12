Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este viernes 12 de septiembre El grupo salmantino actuará en Nebrija a las 20:30 horas y la sevillana, a las 22:00 en la Plaza

Con su declaración de amor a Sevilla consiguió el premio a la Mejor Canción Flamenca en los Premios Odeón 2024 y un triple disco de platino. Hoy la Plaza Mayor espera que a ella también Marta Santos le cante «Algo sencillito» y le susurre eso de: «Como tú no hay dos. Eres mi sitio favorito». La cantante sevillana será la encargada de cerrar en la monumental ágora una noche de pop flamenco con doble concierto.

Los primeros en salir al escenario serán los salmantinos del grupo musical Diego Jiménez. A las 20:30 en el parque Elio Antonio de Nebrija está previsto que comience la actuación de esta formación cuyas raíces están asentadas en el flamenco que fusionan con el pop y la salsa. Con una larga trayectoria en todo tipo de eventos, interpretarán versiones y temas propios.

Dos horas después, a las 22:30, en la Plaza Mayor será el turno de Marta Santos, que ha pasado de ser una joven promesa emergente a una artista consolidad en tiempo récord gracias a su talento musical, su deliciosa voz y una facilidad prodigiosa de conectar con el público. Los suyo son los temas sencillos del día a día: el amor, el desamor, lo cotidiano, la familia... «Me gusta que las letras tengan esa chispa que te hace sonreír y que al escucharlas te den ganas de bailar o de disfrutar de la vida», aseguraba la artista en una entrevista a LA GACETA definiendo así el tipo de música que le gusta interpretar.

Para ella, será su primera vez en Salamanca. Llega con la intención de conocer la ciudad y de «disfrutar de la compañía de los salmantinos». «Si conseguimos sentir la música en plenitud», asegura, que su objetivo se habrá cumplido.

Más actividades

De 11:00h a 15:00h y de 17:00h a 23:00h: Mercado medieval. Las Tres Culturas (Vaguada de la Palma)

13:00 h: Degustación de chanfaina en la que colabora la Escuela de Hostelería Salamanca (Mercado Central - Plaza del Mercado)

De 17:00 h a 20:00 h: Artesanos de caricaturas de Víctor Samarkanda (Calle de la Rúa y calle Zamora a Los Bandos)

De 17:00 h a 20:30 h: XIX Festival de Artes de Calle. Ludoteca (Pistas deportivas del Parque Villar y Macías)

De 18:00 h a 20:00 h: Feria de ajedrez (Plaza de Anaya)

19:00 h: XIX Festival de Artes de Calle. «Doppiozero» (Patio Chico)

19:00 h: Concierto de la Banda Municipal de Música. (Plaza de la iglesia de Pizarrales)