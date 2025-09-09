Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este martes 9 de septiembre El concierto del grupo cordobés se celebrará en la Plaza Mayor a partir de las 22:00 horas

La Gaceta Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 05:00

El programa musical de las Ferias y Fiestas llega esta noche (22:00) a una de esas apuestas seguras para el público de varias generaciones: Medina Azahara ofrecerá un nuevo concierto dentro de su gira de despedida 'Todo tiene su fin'. La legendaria formación cordobesa, nacida en 1979 y con 45 años de historia, protagoniza uno de los adioses más emotivos del rock español. Su tour, que se prolongará hasta octubre de 2026, está cosechando llenos absolutos y una respuesta entusiasta en todas las ciudades por las que ya ha pasado. Manuel Martínez, voz y alma del grupo, insiste en que la decisión de retirarse busca mantener la dignidad artística, siguiendo la filosofía de marcharse en lo más alto. A sus 74 años, conserva una vitalidad admirable y un timbre inconfundible que hace de cada actuación un acontecimiento irrepetible. El espectáculo que ha venido presentando en esta gira trasciende lo musical: incluye proyecciones y hasta karaoke colectivo, convirtiendo cada tema en una experiencia compartida.

Entre los momentos más conmovedores que se esperan para esta noche destaca la interpretación de Solo y sin ti, donde Martínez canta junto a la imagen de su hijo fallecido en 2021, generando un silencio cargado de emoción. El repertorio abarca 34 canciones estructuradas en tres bloques, repasando himnos de los 80 y 90, baladas y clásicos como Córdoba, Necesito Respirar, Paseando por la Mezquita, Palabras de Libertad y la inevitable Todo tiene su fin.

La gira ha roto récords de asistencia, con entradas agotadas en numerosas ciudades donde el espectáculo fue de pago y cifras que superan varios miles de asistentes por concierto. Con más de 20 álbumes, una carrera capaz de sobrevivir a modas y estilos, y más de cinco décadas de escenario, Medina Azahara se despide dejando un legado imborrable para el rock andaluz y nacional. Salamanca vivirá así una noche histórica en pleno corazón monumental, con la certeza de que la banda se marcha, pero su música será eterna.

ARTES DE CALLE: LUDOTECAS

La compañía Jardí i Carrer representa 'Ludoteca' un espectáculo para todos los públicos, a partir de 4 años, en las Pistas de Vistahermosa, de 17:00 a 20:30.

FESTIVAL DE ARTES DE CALLE: TOT BÉ

3 A las 19:00 en el Patio Chico, la compañía Curolles representa a dos mentes pasadas de rosca que traen su taller de juego a escena. Tomando la peonza tradicional como punto de partida, ambos amigos llevan este juguete hasta lugares insospechados, abriendo un mundo de posibilidades donde solo la física marca los límites.

BATUKAMATRAKA

3 Batucada nacida en Salamanca en 2005, son la esencia de Kabiyesileunión de estilos e instrumentos y una manera de sentir la música. El recorrido arranca a las 19:00 y recorrerá:plaza del Liceo, calle Toro, calle Zamora, Plaza Mayor y plaza del Liceo.

'THE THIRD RULE' EN EL ELIO ANTONIO DE NEBRIJA

3 The Third Rule es una banda de rock alternativo originaria de Salamanca que destaca por su estilo fresco, ecléctico y personal. Su propuesta musical fusiona influencias que van desde el indie y el britpop hasta matices post-punk, dando como resultado un sonido original y depurado, con identidad propia dentro del panorama alternativo actual. El concierto será a las 20:30 en el Elio Antonio de Nebrija.