Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este domingo 14 de septiembre

Alejandro Sardón Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:20 Comenta Compartir

Uno de los grupos más emblemáticos del rock a nivel internacional llega esta noche a la Plaza Mayor de Salamanca. Se trata de la banda sueca Europe, que atraerá a miles de fanáticos del género y demás curiosos al que será el único concierto gratuito y en abierto para el público que realizará este grupo en su gira actual.

Justamente este sábado la mítica banda de los años 80 actuó en Oviedo, pero solo para aquellos que obtuviesen una entrada con un precio superior a 50 euros. Sin embargo, en Salamanca los asistentes no tendrán que pagar esta noche. Este es uno de los principales motivos por los que se espera una gran afluencia de público en la Plaza.

Más allá de los salmantinos y turistas que se encuentran estos días en la ciudad, se prevé que lleguen fans de otras ciudades de España e incluso de otros puntos del extranjero. Son aquellos incondicionales que habitualmente recorren junto a la banda los distintos lugares donde hacen parada en la gira, y se dejarán notar también aquí esta noche, a partir de las 22:00 horas.

El vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum —quienes se mantienen aún a día de hoy, casi medio siglo después— crearon en 1979 el grupo bajo el nombre de Force. Alcanzaron ya con el nombre actual, Europe, el reconocimiento internacional con su tercer disco. El álbum 'The final countdown' y su mítico sencillo homónimo dieron la vuelta al mundo y aún a día de hoy es reconocible por cualquier generación. Hoy será con probabilidad la canción más coreada en la Plaza por los miles de asistentes que se esperan en el concierto junto con otro de sus temas más conocidos como la balada 'Carrie'.

Antes del gran evento de la jornada, se llevará a cabo por la mañana, desde las 10:30 horas, el XXXVII Día del Tamborilero, que saldrá de la Puerta Zamora hasta la concentración en la Plaza de Mayo. Contiunuará también el Festival Artes de Calle, que mañana se trasladará al parque Huerta Otea. Otros de los eventos relacionados con este Festival serán la obra 'El abrazo' en el Patio Chico, que se llevará a cabo a las 19:00 horas a cargo de la compañía Titiriteros de Binéfar, y Planetarium a las 20:00 interpretará 'Los lumens' con un recorrido que irá desde la Plaza Concilio de Trento hasta la Plaza de Anaya.

Día completo y con actividades para todos los públicos en la ciudad que tendrá como plato principal el rock con los míticos Europe, que harán vibrar al público de la Plaza Mayor. La esperada cuenta atrás está a punto de terminar.

Los salmantinos Ruido de Fondo en el Elio Antonio de Nebrija

Ampliar Imagen de archivo de un concierto del grupo Ruido de Fondo.

Este es un gran domingo para los amantes del género musical. La banda salmantina de hard rock Ruido de Fondo llevará a cabo su concierto a las 20:30 horas en el parque Elio Antonio de Nebrija. En este espectáculo en el que buscan darlo todo y poner de pie al público, harán un repaso a sus temas míticos y también a las canciones de su último disco, 'Que calle la gente', que lanzaron en el año 2024 tras 15 años alejados de los focos y en el que hablan de las vivencias en el barrio de El Rollo, donde se originó el grupo. Con influencias de los años 70 y 80, Torru (voz) y Pirri (guitarra) crearon el grupo a principios de siglo. En la ciudad son conocidos por haber creado el himno del equipo Perfumerías Avenida y también versionaron con su estilo el himno de la UDS.