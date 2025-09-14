Europe llega a Salamanca: una cuenta atrás de casi 40 años La banda sueca, que logró vender 60 millones de copias por todo el mundo de su disco más famoso en 1986, llegará a la Plaza Mayor este domingo para ofrecer un concierto a partir de las 22 horas

Uno de los visitantes que pisará las calles de Salamanca el próximo 14 de septiembre, de nacionalidad sueca y 62 años de edad, será Rolf Magnus Joakim Larsson. Ese es el nombre que aparece en su pasaporte, aunque para el mundo en general, desde 1979, su rostro y su generosa melena se asocian con su alter ego cuyo nombre artístico es Joey Tempest.

Es la cara más visible de uno de los grupos legendarios en la historia del rock internacional: Europe, que desde hace cuatro décadas ha logrado marcar territorio en una categoría tan espléndida como es el heavy metal.

Su demoledora llegada a las listas de éxito de todo el mundo se produjo con el álbum 'The Final Countdown', que fue lanzado el 26 de mayo de 1986.

Mientras ellos componían en el mundo en enero de 1986 se produjo la explosión del transbordador espacial Challenger y en el mes de abril el desastre nuclear de Chernóbil, dos acontecimientos difíciles de olvidar y mucho menos de ignorar.

A partir de aquí nada fue igual, el disco de Europe, cuando el vinilo todavía era el rey en el trono musical, le dio a la banda su lugar en el mercado internacional, y fue certificado como triple platino en Estados Unidos.

Sesenta millones de vinilos vendidos con este álbum suponen que puestos en fila uno sobre otro alcanzarían 120 kilómetros de altura. Estas ventas y las de sus discos posteriores han convertido al grupo en uno de los referentes musicales de su país, junto a ABBA y Roxette.

De este triunvirato musical del norte del continente tan sólo Europe se mantiene en activo y hace giras por el mundo. Lograr colocar un tema propio como himno mundial, hacerlo número 1 en 25 países, y que las guitarras afiladas de la banda dejasen boquiabiertos a aquellos que acudían a sus conciertos, sólo fue el primer paso.

Después, de la explosión de su cuenta atrás, llegó el romanticismo con 'Carrie', y con ella se cumplió la tradición musical que afirma con rotundidad que las mejores baladas de amor son las que nacen de los grupos de heavy metal.

En el ADN de varias generaciones ambas canciones están tatuadas de forma indeleble, pero la banda Europe es mucho más.

'Rock the Night', 'Superstitious' o 'Open Your Heart', también están en su repertorio más conocido y reproducido por todo el mundo.

La salida de la banda de John Norum, uno de los fundadores, llegó a finales de 1986.

El grupo vivió su auge hasta principios de los 90, cuando el grunge se puso de moda y barrió con muchos de los grupos clásicos de hard rock de todo el mundo.

En 1992 se separaron, pero en 2003 anunciaron su regreso con una formación renovada —incluyendo el regreso de Norum— y un sonido más moderno y maduro.

Desde entonces, Europe ha publicado varios discos de estudio, como Start from the Dark (2004), Bag of Bones (2012) y Walk the Earth (2017), que demuestran una evolución musical constante sin perder su esencia. En directo, siguen siendo una fuerza potente, con giras por todo el mundo y una base de fans que abarca varias generaciones.

La comprobación llegará el próximo día 14 a partir de las diez de la noche en la Plaza Mayor de Salamanca.

A día de hoy, Europe es mucho más que The Final Countdown. Es una banda que ha sabido reinventarse, mantenerse fiel a sus raíces y demostrar que el talento, cuando es auténtico, resiste el paso del tiempo desde sus ya lejanísimos orígenes, cuando compitieron en un concurso de talentos contra 4.000 bandas, y ganaron con dos canciones,, «In the Future to Come» y «The King Will Return».

El premio fue un contrato con Hot Records. Tempest ganó el premio de «Mejor Cantante», y Norum el de «Mejor Guitarrista» .

A buen seguro, que aquellos jóvenes jamás hubieran imaginado sus canciones seguirían sonando entre padres e hijos varias décadas después, siendo las más cantadas en muchos karaokes de todo el mundo y las favoritas para romper el estrés de muchas gente cantando a voz en grito.

Y es que las obras maestras tienen más de una perspectiva, son longevas y apreciadas por público que va llegando a ellas por distintos caminos. Miles de salmantinos tendrán la oportunidad de comprobar cuál es su punto de vista personal sobre la banda sueca el próximo domingo 14, a partir de las diez de la noche en la Plaza Mayor en el concierto que se espera que reviente las cifras, no solo de este año, sino de la década.