Celebración de la edición del Farinato Rock en 2024. ARCHIVO

Ya se conoce el cabeza de cartel del Farinato Rock que se celebrará en una plaza de San Román renovada

CEA organiza una nueva edición que se ha fijado para el próximo 4 de octubre

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:41

El sindicato estudiantil CEA ya ha fijado para el próximo 4 de octubre la celebración del Farinato Rock, un festival musical consolidado, que se celebrará finalmente en una plaza de San Román que se ha renovado de forma profunda a lo largo de los últimos meses.

Esta iniciativa cumple este año tres décadas y para ello han elegido como cabeza de cartel a Juantxo Skalari & La Rude Band, cuyo líder suma cerca de 30 años de trayectoria, más de mil conciertos, diez discos de estudio, varios documentales y libros que relatan su experiencia personal y artística. A lo largo de su carrera, Juantxo Skalari se ha consolidado como un icono de la escena ska hispana, manteniendo viva la esencia y el espíritu contestatario del género.

Los organizadores consideran que el Farinato Rock es «mucho más que un festival». con un triple objetivo «ser un altavoz de las bandas locales, que son el 75% del cartel; servir de punto de encuentro del tejido social de nuestra ciudad, acogiendo puestos informativos de todo tipo de asociaciones; y tener una finalidad solidaria, donando cada año lo recaudado en donativos y merchandising a una causa solidaria, aún por definir.

