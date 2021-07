La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a Televisión Española y a una salmantina a indemnizar conjunta y solidariamente con 10.000 euros a una mujer por lesionar su honor y vulnerar su derecho a la intimidad difundiendo datos y hechos de su vida privada.

El caso se remonta a marzo de 2017, cuando el programa “La Mañana” de RTVE emitió un reportaje de unos diez minutos de duración en el que se afirmaba que una chica de Salamanca fue multada por superar los decibelios permitidos, manifestando la periodista que lo curioso del caso es que el ruido provenía de su cama, por una actividad nocturna que provocaba que cayeran cosas de la estantería de la mujer que vivía en el piso de abajo y que denunció los hechos.

Después, se mostraba un vídeo en el que aparecería la denunciante quejándose de la imposibilidad de dormir por la fogosidad de su vecina de arriba. Incluso llegó a apuntar que el radiador de su casa vibraba por la “fogosidad que se vive en el piso de arriba” y mostraba unas grietas en su domicilio causadas -según ella- por “los meneos que pegan” los de arriba.

La chica de la que se hablaba en el reportaje demandó tanto a la vecina que aparecía en el reportaje como a la propia Televisión Española y el Juzgado de Primera Instancia número 5 desestimó la demanda. Ahora, la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la joven y ha condenado a indemnizar a la chica con 10.000 euros.

La Audiencia Provincial basa su sentencia en que lesionó el honor de la joven porque, aunque no se daban nombres, se la podía identificar, dado que en el reportaje aparecía el barrio en el que vivía y la calle y se enfocaba también la imagen de la puerta del portal, el edificio y las tiendas que hay en los locales colindantes. Y además se incide en que la información y las expresiones emitidas no se refieren a asuntos de relevancia pública o interés general, sino que constituyen objeto de las relaciones de vecindad. Es más, la sentencia señala que de algún modo se busca el “morbo” en la información. Y, además, recuerda que la joven no es una persona pública por lo que no prevalece la libertad de información.