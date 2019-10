Color y neones en diseños ‘eternos’. Así fue el paso de la firma salmantina By Imelda por la pasarela de Castilla y León

Son 22 las ediciones que la diseñadora salmantina Imelda Sánchez lleva presentando sus colecciones en la Pasarela de la Moda de Castilla y León en Burgos, desde el origen de esta cita, y nunca deja de sorprender.

En su apuesta constante por la calidad, exclusividad y creatividad, la firma By Imelda volvió a dejar este martes, en el Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución de Burgos, a los espectadores con la boca abierta no sólo por su colorido sino por los innovadores y tecnológicos neones bio-luminosos y verdes que lucían sus bolsos. By Imelda exhibió este martes su colección inédita para la Pasarela de la Moda de Castilla y León bajo el nombre de “Eternity”. Bolsos, complementos y prendas de piel inspirados en “los colores del mar, el horizonte, lo infinito y lo eterno frente a un mundo cambiante”.

Una colección donde la combinación de color y belleza queda plasmada en pieles nobles, con diseños creativos en motivos florales y con pieles de serpientes de colores vivos como los rosas, amarillos y azules oscuros que contrastan con los originales y futuristas neones. “Un juego de luces y sombras que genera un contraste fascinante, que irradia calidez”, describía la diseñadora salmantina, que volvió a apostar por los bolsos grandes muy coloristas. Sobre la pasarela, las modelos también lucieron prendas como las faldas cortas “segunda piel” y originales vestidos de piel suave con formas asimétricas, combinados con los bolsos.

Una edición más, By Imelda demostró por qué sus productos están presentes en boutiques nacionales e internacionales (en países como Francia, Alemania, Estados Unidos, México o Inglaterra) así como en grandes almacenes de prestigio. Treinta años de trayectoria profesional para esta empresa que diseña bolsos, zapatos, faldas, chalecos, prendas de piel y complementos y que mantiene íntegramente toda su fabricación y distribución desde Salamanca.

Imelda Sánchez, cuyas colecciones han desfilado en Nueva York, París, Milán, Londres, Duseldorf y Madrid, no puede ocultar su orgullo y emoción al regresar año tras año a la Pasarela de la Moda Regional, evento que fundó junto a otras 14 empresas. “Ha ido sensacional. De hecho, me dicen que ha sido uno de los desfiles más aplaudidos y he de decir que es lo mejor que he hecho hasta ahora”, señalaba ayer minutos después del final del acto. Y añadió que además de iniciar una gira por varias ciudades españolas, como Sevilla, Madrid o Palma de Mallorca, a finales de noviembre viajarán a Japón son su novedosa propuesta. Según confesó ayer la propia Imelda, el bolso en tonalidades verdes y blancas elaborado en serpiente fue “uno de los modelos más aplaudidos” por el público asistente que alabó la creatividad de la diseñadora.

Un nuevo éxito en Burgos que se suma a los numerosos reconocimientos que ha recibido By Imelda a lo largo de su trayectoria por su profesionalidad y prestigio tales como el los Premios a la Trayectoria Empresarial, a la Imagen, Premio Europeo a la Mujer Emprendedora, Medallas de oro a la Imagen, Europa al Mérito en el Trabajo, Medalla de Oro Reyes Católicos y Dedal de Oro a la mejor diseñadora de bolsos de lujo, entre otros galardones recibidos en ferias de Milán y París.