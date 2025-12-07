Cuando los clásicos regresan a las calles salmantinas «Salamanca, escenario literario» ofrece una ruta cultural por la ciudad siguiendo las huellas de La Celestina y el Lazarillo

Hannah Cordero y Laura Lamas Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

Hay ciudades que parecen hechas para ser contadas. Salamanca es una de ellas. Su historia, sus calles y su piedra dorada llevan siglos inspirando a escritores y artistas. Todo esto se plasma en el recorrido teatralizado «Salamanca, escenario literario», dentro del programa cultural Las Llaves de la Ciudad, que propone redescubrir el patrimonio salmantino a través del teatro y la historia.

La ruta parte desde Monumenta Salmanticae, en la antigua iglesia de San Millán, y recorre algunos de los rincones más ligados a la memoria literaria de la ciudad: la Fonda Vera Cruz, el Huerto de Calixto y Melibea y el Puente Romano.

«Queremos que el público sienta la ciudad como un libro abierto» explica Carlos Vicente, actor y miembro de EdulogicProducciones, la compañía encargada de dar vida a esta iniciativa. «Salamanca no necesita que nadie le haga publicidad. Actuar aquí es distinto. Todo ayuda», añade Patricia Sánchez. Durante la representación, ambos son los actores que interpretan a los distintos personajes, intentando que la literatura deje de ser una lección de aula para convertirse en una experiencia.

En cada parada se rescatan fragmentos de obras y los entrelazan con referencias modernas que sorprenden y hacen reír. Los personajes aparecen entre la gente, como si hubieran decidido regresar a casa. Entre ellos destaca una Celestina distinta, más pendiente del móvil que de los amores ajenos. Convertida en «youtuber», reclama su mejor plano y pide «likes» al público entre carcajadas. «Salamanca es la mejor youtuber que Salamanca puede tener», bromea la actriz, mientras la ciudad se convierte en un escenario que no necesita decorado.

En la Fonda Vera Cruz, un falso concurso literario anima a descubrir actores locales, y hasta aparece un «soneto a Cristiano Ronaldo», recitado entre risas por dos espectadores involucrados. Isabel y Gabi, dos jóvenes que llegan desde Tenerife cuentan que: «Lo que más nos ha gustado ha sido el trabajo que se ve que hay detrás, los actores, no nos lo esperábamos tan currado». «Salamanca es cuna de cultura española, y se nota», dicen también entre risas.

Entre el público de una de las actuaciones también había salmantinos. Una vecina que ya había participado en otras visitas del programa ha explicado que le encantan este tipo de actividades: «Estuve viendo el Palacio de Anaya y la iglesia de San Millán, y me impresionaron mucho. Aquellas contaban más historia, eran más densas, y esta quizás se me ha quedado un poco corta, pero me encantaría que se siguieran haciendo».

Ampliar Momento de la visita teatralizada a su paso por la Fonda Veracruz. OBES

Esta visita demuestra que la mejor forma de conocer una ciudad no siempre está en los museos ni en los libros, sino en sus calles y en la manera en que sus historias siguen vivas fuera del papel, manteniendo su brillo en las calles. Aunque los actores se despiden al final de cada visita, la sensación que dejan es que los personajes siguen allí, esperando entre la piedra dorada de la ciudad.