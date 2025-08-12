Uno de cada cinco vehículos no supera la ITV en Salamanca El envejecimiento del automóvil y la falta de mantenimiento son principales motivos por los que sale la inspección rechazada

Pablo Torres Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 07:47

Según los datos de Red Itevelesa en Salamanca, el 20% de los vehículos que acuden a pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no la superan en el primer intento. Es decir, dos de cada diez conductores deben pasar por el mecánico para volver a la estación ITV y comprobar que se hayan resuelto los problemas detectados.

Aunque este porcentaje varía en función del tipo de vehículo y su antigüedad, los vehículos dedicados al transporte de mercancías son los que más rechazos acumulan, dado su alta utilización y su kilometraje anual. En general, la antigüedad del vehículo es uno de los factores más determinantes: en España, el 48% del parque móvil supera los 15 años, cifra que se eleva hasta el 56% en comunidades como la nuestra, Castilla y León. No obstante, este envejecimiento exige un mantenimiento más riguroso para garantizar una seguridad mínima en las vías.

Entre los motivos más frecuentes de rechazo destacan los defectos en alumbrado y señalización, con un 25%, seguidos de problemas en ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, que acumulan el 20%. También se detectan fallos en los sistemas de frenado y en las emisiones contaminantes. Muchos de estos desperfectos, como las luces fundidas o los neumáticos desgastados, podrían ser identificados y corregidos por los propios conductores antes de acudir a la ITV, evitando así una segunda inspección.

Otro dato preocupante es el incumplimiento de la ITV en regla. Desde la pandemia de COVID-19, hasta un 30% de los vehículos circulan sin ITV vigente, y muchos conductores posponen su cita entre uno y dos meses. Sin embargo, la fecha de vencimiento de la ITV es inamovible, es el límite legal para circular, y no existe un período de prórroga.

La multa por circular sin ITV es de 200 euros, y puede ascender a 500 euros si el vehículo tiene una inspección desfavorable. Y es que desde AECA demuestran que en Salamanca existe una tendencia ascendente de circular sin ITV.

Pero más allá de la sanción económica, los riesgos están en los posibles accidentes que pueden provocar. Incluso, cabe recordar que un coche sin ITV vigente puede quedar fuera de cobertura por parte del seguro, lo que implica que el conductor podría tener que asumir personalmente los daños ocasionados en caso de siniestro.

En cuanto a los perfiles de vehículos más rezagados, los turismos particulares encabezan la lista, seguidos por motocicletas, ciclomotores y vehículos de transporte ligero. Además, en épocas estivales, donde tienen lugar numerosas campañas de control de tráfico, como las vacaciones veraniegas, la demanda de inspecciones se dispara. Por eso, desde Itevelesa aconsejan planificar la cita con antelación para evitar demoras, sanciones y, sobre todo, circular de forma segura y legal.