El cielo más estrellado del año: «Ese momento de emoción colectiva es impagable» Durante la noche del martes al miércoles las Perseidas dejarán una estela imborrable en los cielos salmantinos, considerada para muchos astrónomos la mejor noche del año

Pablo Torres Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 07:05 Comenta Compartir

Las noches de verano en tierras salmantinas durante el mes de agosto, además de venir cargadas de calor, vienen llenas de espectáculos luminosos naturales. Justo en esta época, las Perseidas, acaparan todas las miradas en los cielos charros, que se ven repletas de colores y destellos gracias al fugaz movimiento de las estrellas. Y es que tanto los astrónomos profesionales como los simples curiosos disfrutan de esta lluvia de estrellas. Es cierto que a lo largo de esta semana ya ha habido alguna, pero la noche con más estrellas en el cielo será durante la madrugada del martes 12 al miércoles 13 de agosto.

Y esto se debe, ya que justo esa noche la Tierra cruzará una zona del espacio cargada de diminutas partículas dejadas por el cometa Swift-Tuttle. Estas partículas milímetricas alcanzan velocidades altísimas, hasta los 200.000 kilómetros por hora, y al hacerlo se queman por el rozamiento, generando las estrellas fugaces que nosotros mismos observamos. A su vez, en este especie de «baile cósmico» entre nuestro planeta y el cometa, parece que todas las estrellas vienen desde un mismo lugar en el cielo, exactamente, desde la constelación de Perseo, de ahí su nombre de las Perseidas.

Pero además de su explicación científica, las Perseidas también tienen su propia historia. Popularmente son conocidas como Las Lágrimas de San Lorenzo. Este nombre viene de un dicho popular en el que un mártir cristiano llamado Lorenzo fue quemado en la hoguera un 10 de agosto, justo en el punto álgido de esta lluvia de estrellas. Desde ese momento, la gente se quedó con que las Perseidas eran las lágrimas de aquel hombre cayendo desde el cielo.

Sin embargo, centrándonos en el presente, el experto en astronomía Óscar Martín Mesonero advierte que este año, el espectáculo astronómico será algo peor al que estamos acostumbrados . «La coincidencia con la luna llena hará que tape muchas de las estrellas fugaces más débiles. Normalmente, se pueden observar entre 80 y 90 meteoros por hora durante el pico máximo. Pero debido a la luminosidad lunar, es probable que este número se reduzca drásticamente a unas 20 o 30» explicaba.

Además por si fuera poco, el hecho de estar en la ciudad hará que el número de estrellas fugaces sea mínimo debido a la contaminación lumínica que existe. Por esa misma razón, Óscar Martín recomienda alejarse de las ciudades y huir a entornos rurales donde se pueda disfrutar de un cielo despejado. «Si nos situamos de espaldas a la luna y mirando hacia zonas como la Osa Mayor, donde el cielo puede estar más libre del brillo lunar, veremos mejor las estrellas fugaces y podremos disfrutar más la experiencia.»

Incluso, diversas empresas han aprovechado este acontecimiento para organizar actividades como observar otros planetas como Saturno o detalles de la Luna a través de telescopio para disfrutar de la astronomía, gracias a la ayuda de los especialistas. No obstante, no suelen tener mucho público ya son fechas complicadas, en pleno agosto, mes de vacaciones, o gente que va a la playa, pero Óscar recomienda hacerlo una vez para vivir la experiencia, desde el conocimiento de los expertos. «Cuando entiendes lo que estás viendo, lo aprecias mucho más» explicaba. Y también anima a realizarlo de manera conjunta porque tiene más gracia. «Ver una estrella fugaz y oír cómo todos gritan al mismo tiempo, ese momento de emoción colectiva, es impagable». No obstante, esta año disfrutar de las Perseidas dependerá de las condiciones meteorológicas. «Dan nubes para esa noche, así que aún no sabemos si podremos llevarla a cabo», comentaba.

Temas

Astronomía