CGB Informática presenta su nueva aplicación Policía en Red

Si hay una empresa que conjuga calidad y nuevas tecnologías a la perfección, esta es CGB Informática, empresa capitaneada por Carlos González Blanco, y que está ubicada en Aldeatejada (Salamanca). Durante más de tres décadas ha sido pionera en el campo de las TIC, desarrollando múltiples productos con su propio sello tanto para PYMES como para administraciones públicas.

Estos días, está presente en el recinto ferial IFEZA, de Zamora, con un expositor dentro del II Congreso Autonómico de Coordinación de Policía Local en Castilla y León. En ese escaparate ideal, está presentando su nueva versión de la aplicación de marca propia: Policía en Red.

Una aplicación supuso una revolución, hace más de una década, dentro del quehacer de los empleados públicos, concretamente de la Policía Local.

Ahora, con las mejoras realizadas en la herramienta, se pretende ir más allá, adaptándose a los tiempos y aglutinando las más sofisticadas novedades informáticas.

Basada en la inteligencia artificial, Policía en Red cubre todo el ciclo de vida de una denuncia, desde que se da de alta un boletín hasta su cobro, centralizando la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico entre los cuerpos de policía y los ayuntamientos asociados, lo que permite un ahorro de recursos humanos, así como de infraestructuras tecnológicas.

Policía en Red está desarrollada bajo entornos abiertos, lo que le permite adaptarse e integrarse con los diferentes sistemas con los que trabajan los cuerpos de policía. Es una herramienta tan completa que facilitará enormemente la labor diaria de las oficinas técnicas de denuncias, aún más con su integración íntegra con la Dirección General de Tráfico, facilitando la consulta de vehículos y de personas mediante Web Services.

Del mismo modo, permite gestionar de forma automática toda la tramitación del boletín de denuncia, realizando las principales funciones sobre este: diligencias, requerimientos, recolección de pruebas, informes y demás funcionalidades requeridas, al tiempo que dispone de un sistema estadístico que genera memorias e informes.

El usuario, con esta aplicación, estará informado de forma fácil y cómoda, ya que posibilita el envío de email y/o SMS, al tiempo que podrá acceder a la Sede electrónica para consultar sus expedientes, pagar sanciones, hacer alegaciones...

Como hemos anunciado, la aplicación se ha adaptado a los tiempos, desarrollando una app para grúas y otra para policía. Tan simple como descargarlas en el dispositivo móvil. En cuanto a la app para grúas, permite tanto localizarlas como hacer la petición de una grúa.

La app de Policía en Red permite, desde el dispositivo móvil, la gestión de denuncias por parte de los agentes desde el lugar de la infracción (tanto online como off-line -enviará los datos cuando el móvil tenga conexión a internet); gestionar los distintos tipos de boletines y de atestados de tráfico (IT, ORA, velocidad, alcoholemia, etc.); buscar información a través de los servicios web de la DGT y en la base de datos local (tanto de vehículos como de personas); se podrá imprimir y abonar la denuncia en el momento de la infracción; el infractor podrá firmar el boletín de denuncia, etc.