Celebra un Halloween diferente con tu familia o amigos gracias a LA GACETA Sorteamos un pase de 6 entradas para el nuevo pasaje del terror «Sombras del Reactor» y otro de 9 para el 'scape room' Prison Truck en el Espacio Más de Pelabravo

LA GACETA quiere que sus lectores pasen un Halloween diferente. Y para eso ha organizado un sorteo con dos premios muy originales y que, si ganas alguno de ellos, podrás compartir con tu familia o con tus amigos: un pase de 6 entradas para el pasaje del terror «Sombras de Reactor» y otro de 9 para el 'scape room' Prison Truck, actividades que se celebrarán en el Espacio Más de Pelabravo.

Para poder participar en el sorteo, tan solo debes registrarte en la edición digital de LA GACETA, si no lo estás ya, y dar tus datos personales en el formulario que aparece a continuación.

El periodo de participación en el sorteo finaliza el próximo 27 de octubre a las 12:00 horas, momento en el que se sortearán los dos premios. La identidad de los dos ganadores se publicará ese mismo día en la edición digital de LA GACETA.

Un pasaje del terror apocalíptico

«Sombras de reactor» es un pasaje del terror organizado por Terror Pelabravo para estas fiestas de Halloween. Está ambientado en un escenario postapocalíptico en un pueblo afectado por el accidente de una central nuclear. Sombras, mutaciones, territorios contaminados y el horror humano se conjugarán en un recorrido preparado para sacudir los sentidos.

Esta experiencia, diseñada para grupos reducidos, se desarrollará en diversos pases los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Como es habitual en las ediciones anteriores, habrá también actividades alternativas, como hinchables, música, zonas de ambientación y efectos especiales para todas las edades.

Los ganadores del premio disfrutarán del pase de las diez de la noche del sábado, 1 de noviembre.

Un 'scape room' muy original

El otro premio es un pase para 9 personas en el 'scape room' móvil 'Prison Truck', un lugar en el que vivirás una experiencia inigualable en un camión celda que se dirige al corredor de la muerte con un grupo de presos. El vehículo sufre un accidente y dispondrás de un tiempo limitado para salvarte antes de que llegue la Policía.

El ganador de este premio podrá disfrutarlo hasta el mes de marzo de 2026.