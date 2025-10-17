Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Celebra un Halloween diferente con tu familia o amigos gracias a LA GACETA

Sorteamos un pase de 6 entradas para el nuevo pasaje del terror «Sombras del Reactor» y otro de 9 para el 'scape room' Prison Truck en el Espacio Más de Pelabravo

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:48

Comenta

LA GACETA quiere que sus lectores pasen un Halloween diferente. Y para eso ha organizado un sorteo con dos premios muy originales y que, si ganas alguno de ellos, podrás compartir con tu familia o con tus amigos: un pase de 6 entradas para el pasaje del terror «Sombras de Reactor» y otro de 9 para el 'scape room' Prison Truck, actividades que se celebrarán en el Espacio Más de Pelabravo.

Para poder participar en el sorteo, tan solo debes registrarte en la edición digital de LA GACETA, si no lo estás ya, y dar tus datos personales en el formulario que aparece a continuación.

El periodo de participación en el sorteo finaliza el próximo 27 de octubre a las 12:00 horas, momento en el que se sortearán los dos premios. La identidad de los dos ganadores se publicará ese mismo día en la edición digital de LA GACETA.

Un pasaje del terror apocalíptico

«Sombras de reactor» es un pasaje del terror organizado por Terror Pelabravo para estas fiestas de Halloween. Está ambientado en un escenario postapocalíptico en un pueblo afectado por el accidente de una central nuclear. Sombras, mutaciones, territorios contaminados y el horror humano se conjugarán en un recorrido preparado para sacudir los sentidos.

Esta experiencia, diseñada para grupos reducidos, se desarrollará en diversos pases los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Como es habitual en las ediciones anteriores, habrá también actividades alternativas, como hinchables, música, zonas de ambientación y efectos especiales para todas las edades.

Los ganadores del premio disfrutarán del pase de las diez de la noche del sábado, 1 de noviembre.

Un 'scape room' muy original

El otro premio es un pase para 9 personas en el 'scape room' móvil 'Prison Truck', un lugar en el que vivirás una experiencia inigualable en un camión celda que se dirige al corredor de la muerte con un grupo de presos. El vehículo sufre un accidente y dispondrás de un tiempo limitado para salvarte antes de que llegue la Policía.

El ganador de este premio podrá disfrutarlo hasta el mes de marzo de 2026.

Top 50
  1. 1 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  2. 2 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  3. 3 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
  4. 4 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  5. 5 Controlados dos incendios forestales declarados este jueves en Pozos de Hinojo y en El Cabaco
  6. 6 El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  8. 8 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  9. 9 De Salamanca al espacio: tecnología láser para limpiar la basura espacial
  10. 10 Los médicos de Urgencias trasladan su sensación de agobio tras un verano duro

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Celebra un Halloween diferente con tu familia o amigos gracias a LA GACETA

Celebra un Halloween diferente con tu familia o amigos gracias a LA GACETA