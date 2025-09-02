Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Lola Pereira. USAL

La catedrática de la Universidad Lola Pereira, nueva secretaria de la Asociación Internacional de Geología Médica

Es la primera vez que una científica española forma parte de la ejecutiva de esta prestigiosa asociación

La Gaceta

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:11

La catedrática de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Salamanca, Lola Pereira, ha sido nombrada nueva secretaria general de la Asociación Internacional de Geología Médica, convirtiéndose en la primera científica española que forma parte de la ejecutiva de la Asociación Internacional de Geología Médica (IMGA), considerada la asociación más importante de Ciencias de la Tierra a nivel mundial.

Pereira fue elegida en la última reunión de la ejecutiva de la IMGA que tuvo lugar a principios del pasado mes de agosto en Aveiro (Portugal), donde se votaron las candidaturas para formar parte de la nueva ejecutiva para los años 2025-2027, aunque con posibilidad de permanencia en un segundo ciclo (2027-2029).

La Geología Médica es un área de conocimiento e investigación emergente que estudia los impactos que los materiales y los procesos geológicos pueden tener en la salud de los seres vivos. La asociación reúne expertos y expertas en áreas multidisciplinarias de Geociencias, Biomedicina, Medicina, Medioambiente y otras áreas relacionadas con la salud.

