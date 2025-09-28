Castilla y León bate el récord de exportaciones en 2024 con más de 21.212 millones de euros La Comunidad alcanzó un superávit comercial de 5.021 millones, con la Unión Europea como principal destino de sus productos

La actividad exportadora de Castilla y León experimentó durante el año 2024, un crecimiento récord que alcanzó los 21.212 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica y que supone un incremento del 14,7% respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones se incrementaron alcanzando los 16.191 millones de euros. La tasa de cobertura asciende al 131% y el saldo comercial es positivo, alcanzando los 5.021 millones de euros en este último año.

La Unión Europea sigue siendo la principal área geográfica a la que se dirigen las exportaciones con un peso en 2024 del 67%. África se posiciona en segundo lugar, con una cuota media del 9% en los últimos años, registrando un crecimiento notable (cercano al 39%) en los últimos cinco años.

Por detrás se sitúan las exportaciones al resto de Europa y Asia (con cuotas cercanas al 6%) mostrando las ventas a los países del resto de Europa un incremento destacable en los últimos años debido a las exportaciones realizadas a Reino Unido. Por último y con una cuota del 3,5% en 2024, se sitúan las exportaciones a países americanos.

Siete primeros meses de 2025

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron durante los siete primeros meses de este año los 11.953 millones de euros, lo que supone un ascenso del 0,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando en el conjunto nacional crecieron un un 1,4 por ciento, con 231.570 millones de euros.

La Comunidad importó por valor de 9.835 millones de euros hasta julio, con un aumento del 0,5 por ciento, frente a una subida nacional de un 5,4 por ciento, hasta los 260.692 millones. De esta forma, se registró en Castilla y León un superávit en su balanza comercial de 2.118 millones de euros, mientras que España siguió con un déficit de 29.122 millones.

La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,2 por ciento en las exportaciones y del 3,8 por ciento en las importaciones, lo que implica que el peso de la Comunidad es igual en el caso de las exportaciones, y dos décimas menor en el caso de las importaciones, en comparación con el mismo periodo de 2024, en los que esos porcentajes fueron del 5,2 y 4 por ciento.

Exportaciones por sectores

Destaca el peso de las exportaciones de material de transporte (31,9 por ciento del total exportado) con un valor de 3.819 millones de euros. Le siguió en importancia de peso la sección de máquinas, aparatos y material eléctrico (17,9 por ciento del total). En cuanto a las importaciones, sobresalió la sección de máquinas, aparatos y material eléctrico con un peso del 24,5 por ciento sobre el total importado, y la de material de transporte (21,4 por ciento del total).

En términos interanuales, respecto al mismo periodo del año anterior, las secciones que registraron los mayores incrementos de las exportaciones, dentro de las diez de mayor peso, fueron las de productos del reino vegetal (10,7 por ciento) y pastas de madera u otras materias de celulosa (6 por ciento). El mayor descenso se registró entre los productos de las industrias alimenticias (-7,8 por ciento). En el caso de las importaciones, los mayores aumentos se dieron en los productos del reino vegetal (22,1 por ciento) y los de las industrias alimenticias (16,6 por ciento). El mayor descenso se produjo en la sección de material de transporte (-17,3 por ciento).

Países compradores

Durante los siete primeros meses del año, Francia lidera los países con los que Castilla y León mantiene relaciones comerciales, ya que destinó el 22,9 por ciento del total de las mercancías exportadas (2.736 millones) y del que procedió el 19,8 por ciento de los productos importados (1.947 millones). A Francia le siguen, en orden de importancia las exportaciones dirigidas a Bélgica (8,8 por ciento) y Portugal (8,6 por ciento) del total, respectivamente. Teniendo en cuenta el mayor peso de las importaciones, a Francia le siguen Alemania (10,8 por ciento del total) y Reino Unido (7,7 por ciento).

Ampliar Reunión encabezada por el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martin Tobalina. La Junta diversificará las exportaciones para impulsar las ventas del sector agroalimentario El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martin Tobalina, ha mantenido recientemente un encuentro con el presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Santiago Miguel Casado, y representantes de la Junta Directiva para realizar un análisis de la situación exportadora del sector agroalimentario de la Comunidad. La cifra en las exportaciones de Castilla y León alcanzó los 21.212 millones de euros durante 2024, lo que supuso un aumento del 14,7% respecto al año anterior. El sector de la alimentación con un peso del 16% en el total de exportaciones registró en 2024 récord en sus ventas, cerrando el año con 3.485 millones de euros, un 3% más que el valor registrado en el año anterior y un 42% más que a cierre del año 2020. Los productos que registraron mayores incrementos en el último año fueron los extractos de café (13,5%), los productos de panadería y galletería (9,8%), vino (2,3%) y queso (0,5%). Sin embargo, es necesario acometer una mayor diversificación e impulso exportador como consecuencia de tasas de ventas a la baja hasta el mes de junio de este año, por la caída del consumo, la competencia China y el impacto de las medidas proteccionistas en el mercado internacional. Por otra parte, el mercado norteamericano está teniendo con un comportamiento positivo con incrementos de las exportaciones, especialmente con un importante crecimiento del sector cárnico. Impulso del V Plan de Internacionalización El V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027, impulsado por la Junta a través de la Consejería de Economía y Hacienda, tiene como objetivos alcanzar las 8.000 empresas exportadoras e incrementar hasta las 2.050 el número de empresas exportadoras regulares. Asimismo, el Plan establece el objetivo de aumentar hasta el 55 % los sectores exportadores no ligados a la automoción e incrementar del 30 % al 35 % el peso de las exportaciones a países fuera de la Unión Europea. Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICECYL, ha incrementado en un 130% el gasto en promoción internacional de las empresas y los productos de la Comunidad, que ha pasado de los 2,66 millones en 2022 hasta los 6,14 millones en 2024 sumando un total de 13.937.618 euros desde el inicio del Plan. Esta inversión se ha destinado a impulsar la presencia de empresas en Ferias internacionales, a acciones de promoción, subvenciones para la internacionalización empresarial, a la red exterior y a la formación de recursos humanos específicos para la exportación. Asimismo, se ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos empresariales de expansión internacional, dotada con 3 millones de euros para los dos próximos ejercicios. Esta línea de ayudas subvencionará hasta un 60% el esfuerzo exportador de las empresas en distintas acciones de promoción que permitan impulsar su apertura internacional. La nueva línea incorpora también medidas de liquidación de pago simplificado para agilizar su tramitación, siendo Castilla y León la primera Comunidad que lo aplica. Por último, se está impulsando una estrategia integral frente a los aranceles internacionales con nueve líneas de acción: apoyo financiero, eficiencia energética, innovación, simplificación administrativa, riesgos, refuerzo de la red exterior, un polo de información sobre aranceles, promoción sectorial y captación de inversión extranjera. La alimentación representa una de cada tres empresas exportadoras Según Vitartis, el sector alimentario concentra el mayor número de empresas exportadoras de la Comunidad, el 34% del total, y casi el 70% de las empresas alimentarias venden sus productos en el exterior. Por último, durante la reunión, Vitartis ha trasladado su confianza en el dinamismo y la capacidad innovadora de la industria alimentaria regional para intensificar la actividad exportadora del sector y recuperar la senda del crecimiento exportador de un sector que ha duplicado en la Comunidad la cifra trabajadores durante los últimos 25 años, al aumentar desde los casi 29.000 del año 2000 hasta los más de 55.500 de junio pasado, especialmente en el mundo rural donde se localizan el 45 % de las industrias alimentarias.