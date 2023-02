Casi 200 vistas, comparecencias y diligencias retrasadas por la huelga de secretarios judiciales

Este martes se cumplirán dos semanas desde que los letrados de la Administración de Justicia iniciaron la huelga indefinida. Los propios sindicatos convocantes reconocen en que en Salamanca está siendo menos intenso que en otras zonas de España, como en Murcia, donde ya se acumulan más de 4.000 actuaciones de justicia sin resolver —70.000 en España—.

Dado que en la provincia afecta a menos de una treintena de profesionales y ha habido la mitad de seguimiento que en el conjunto del país, pasa desapercibida hasta que, según apuntan abogados consultados por este periódico, asisten a un juicio que se suspende sin previo aviso o a un cliente no le llega el ingreso de una indemnización. Y es que, cuanto más se alarga el paro, más procedimientos se ven afectados por los retrasos.

En la primera semana de huelga —del 24 de enero al 27 de enero—, se suspendieron 97 juicios en la provincia de Salamanca, según el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y trabajador del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Salamanca, Ernesto Casado. Por su parte, el Sindicato Profesional de Letrados de Justicia de Castilla y León suma a estas otras 90 actuaciones judiciales aplazadas durante esta semana.

Casi doscientas vistas, comparecencias y otras diligencias que se retrasan por los nueve días de huelga de los secretarios judiciales, según aseguran los convocantes, únicos datos disponible ya que el departamento de Pilar Llop no los está detallando. A ello, se sumarían en torno a medio millar de escritos sin proveer y cerca de 400 demandas sin incoar. Pero, quizás el mayor impacto de la huelga llegue dado por el dinero que se encuentra paralizado por que no se están realizando los pagos por mandamientos de devolución, como transferencias al Tesoro Público por multas o indeminizaciones a perjudicados.

Si bien no hay datos precisos del montante económico que se encuentra paralizados, los sindicatos estiman que en enero solo se ha tramitado un 10% respecto a diciembre. De momento, los retrasos continuarán acumulándose porque, de momento, no se ha producido ningún acercamiento entre el colectivo profesional y el Ministerio que dirige Pilar Llop, y no hay fecha para el fin de la huelga