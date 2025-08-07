Carmen García, procuradora del PSOE carga contra los recortes de la PAC: «No nos conformaremos con migajas» El PSOE de Salamanca denuncia los recortes del PAC y critica la postura del PP en la UE

La procuradora socialista por Salamanca, Carmen García; el secretario provincial de Agricultura del PSOE, Carlos Díaz; y el diputado provincial y portavoz en la Comisión de Agricultura de la Diputación, Antonio Cámara, han ofrecido una rueda de prensa en la sede del PSOE para abordar «cuestiones urgentes en materia agrícola» que afectan de lleno a la provincia salmantina.

Durante la comparecencia, Carlos Díaz ha mostrado su «profunda preocupación» ante la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) impulsada por la derecha europea y apoyada por el Partido Popular. Según Díaz, esta modificación implicaría un recorte del 20 % en la financiación global, con un impacto aún más grave en Salamanca, donde la reducción llegaría hasta el 35 %. «Esta reforma traslada los fondos del campo a otras partidas como defensa y seguridad», señaló el responsable socialista, advirtiendo de que, de salir adelante, «Salamanca se alimentará a base de armas, no de su propio producto».

Díaz también criticó la «incoherencia» del Partido Popular, recordando que inicialmente se opuso a la reforma, pero finalmente la respaldó en el Parlamento Europeo. Frente a esta actitud, aseguró que el PSOE seguirá defendiendo «una PAC igual o superior», por tratarse de un «sector fundamental para Castilla y León y, sobre todo, para Salamanca».

Por su parte, la procuradora Carmen García calificó la reforma como «una política inasumible», y subrayó que el sector agrario «no puede soportar más recortes en un momento en el que agricultores y ganaderos apenas logran cubrir gastos». A su vez, la procuradora lamentó que el PP rechazara el ofrecimiento de diálogo lanzado desde el PSOE para alcanzar un acuerdo que beneficiara al campo salmantino. «No nos conformaremos con migajas. Nuestra defensa del sector será firme, desde abajo hacia arriba, desde la provincia hasta Europa», concluyó.

Finalmente, Antonio Cámara, nuevo alcalde de Bejar, también fue contundente en su intervención. Calificó la nueva PAC como «una política financiera que abandona al campo y resucita a los hombres de negro». Insistió en que se está «abandonando la soberanía alimentaria» y criticó la falta de diálogo del PP en foros como la lonja, «espacio clave para acordar precios justos».

Además, Antonio Cámara denunció el retraso en la convocatoria de ayudas, especialmente para cultivos como el garbanzo o la lenteja, cuya financiación no se convocó en 2024 y sigue sin resolverse en 2025. «Exigimos al PP que aumente las cuantías, convoque todas las ayudas pendientes y deje de darle la espalda al pueblo español», sentenció.

Desde el PSOE de Salamanca aseguran que continuarán trabajando para garantizar un futuro digno al campo salmantino, y apelan al resto de fuerzas políticas para frenar una reforma que repercutiría negativamente en en Castilla y León y más en Salamanca.